Sbloccato lo stallo sulla caserma di Cetraro, il SIC: “Presidio di legalità in un territorio ad alta densità criminale”

“Devo dare atto alla presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro e a tutto il Consiglio per aver dimostrato che la politica, quando vuole, ha le capacità e le risorse per prendere in carico i problemi e avviarli a soluzione.

Finalmente sembra si stia per risolvere la grottesca vicenda della caserma dei carabinieri di Cetraro. Già nel 2021 sempre nell’ambito di una vertenza sindacale, avevamo tentato di porre l’attenzione delle istituzioni su un caso che si trascinava senza soluzione da oltre dieci anni.

In soldoni: a Cetraro c’è uno stabile nuovo, costruito appositamente per essere adibito a una moderna e funzionale caserma di carabinieri e che doveva avere lo scopo di sostituire la vecchia sede dove ancora oggi sono collocati i militari. Ma per molti anni è rimasto vuoto ed inutilizzato senza una spiegazione precisa del perché.

Fatti che in Calabria purtroppo avvengono non di rado e che rappresentano un macigno sulla possibilità che i cittadini recuperino la fiducia nelle istituzioni e nella politica. L’annuncio che il consiglio provinciale di Cosenza ha deliberato lo stanziamento dei fondi necessari per l’acquisto dello stabile, dovrebbe mettere la parola fine a questa indecorosa vicenda.

Io e tutto il Sindacato indipendente carabinieri, accogliamo questa decisione con grande soddisfazione e un pizzico di orgoglio per aver fatto da pungolo ed aver dato il nostro piccolo contributo in termini di impulso e di motivazione per giungere ad una positiva soluzione di questo incredibile stallo.

In fondo le Organizzazioni sindacali a carattere militare sono nate con questo obiettivo: aiutare a risolvere i problemi, essere di supporto dove c’è bisogno, stare vicino alle donne e agli uomini dell’Arma che prestano servizio in territori difficili come Cetraro dove la presenza della criminalità organizzata è forte e pervasiva. E proprio in questi luoghi è essenziale fare sentire la presenza dello Stato, dare un segnale di prossimità che nel nostro caso è rappresentato egregiamente dalla realizzazione di una caserma dei carabinieri simbolo di legalità e presenza delle istituzioni in un territorio che faticosamente sta cercando di liberarsi dalla cappa della criminalità”.

Lo afferma in una nota Amedeo Di Tillo, segretario generale SIC Calabria.