Il prossimo 4 ottobre, presso la sala stampa dell’Università della Calabria si svolgerà una Giornata di studio “Sistemi acquedottistici resilienti” – Innovazioni, strategie e

tecnologie per la gestione sostenibile delle risorse idriche, promossa in collaborazione con il Centro Studi Sistemi Idrici (CSSI), presieduto a livello nazionale dal collega prof. Bruno

Brunone dell’Università di Perugia.

Obiettivo della Giornata di Studio, organizzata dal Laboratorio di “Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche” del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria, è quello di fornire agli operatori del servizio idrico una panoramica delle più recenti e sostenibili tecniche utili per migliorare le prestazioni dei sistemi di condotte in pressione. Le tecniche illustrate negli interventi dei relatori sono il risultato di avanzate ricerche e hanno già trovato applicazione in sistemi reali.

L’evento si svolge in continuità con altre iniziative organizzate quest’anno dal Centro Studi Sistemi Idrici (CSSI) in collaborazione con Servizi a Rete: la Scuola di Alta Formazione a Reggio Emilia, presso la sede di IREN, il 25 gennaio e quella a Ercolano (NA), il 28 giugno, organizzata dalle Università di Cassino e del Lazio Meridionale e della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, con il supporto di Gori.

Il programma prevede il seguente svolgimento: APERTURA GIORNATA DI STUDIO – VENERDÌ 4 OTTOBRE 2024

Ore 8:30 – Registrazione partecipanti

ORE 9:15 – SALUTI ISTITUZIONALI

Prof. Mario Maiolo – Responsabile Scientifico Laboratorio di

ricerca di “Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche”

Prof. Bruno Brunone – Presidente “Centro Studi Sistemi Idrici”

ORE 9:30 – INTERVENTI ISTITUZIONALI

Prof. Giuseppe Mendicino – Direttore Dipartimento di Ingegneria

dell’Ambiente, Università della Calabria

Prof. Roberto Gaudio – Direttore Dipartimento di Ingegneria

Civile, Università della Calabria

Prof. Felice Arena – Pro-Rettore, Università Mediterranea di

Reggio Calabria

Prof. Giuseppe Frega – Presidente Sezione Calabria, Associazione

Idrotecnica Italiana

Prof.ssa Patrizia Piro – Pro Rettore Università della Calabria,

Presidente “Centro Studi di Idraulica Urbana”

Ing. Marco Ghionna – Presidente Ordine degli Ingegneri della

provincia di Cosenza

MODULO 1 – RELAZIONI SCIENTIFICHE

Presiede: Prof. Bruno Brunone

ORE 10:30 – UTILIZZO DEL MINI-HYDRO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI

IDRICI

Prof. Tullio Tucciarelli – Università di Palermo

ORE 11:00 – RIDUZIONE DELLE PERDITE IN UNA RETE DI DISTRIBUZIONE

IDRICA MEDIANTE

CONTROLLO IN TEMPO REALE DELLA PRESSIONE

Prof. Nicola Fontana – Università del Sannio

ORE 11:30 – SOLUZIONI SOSTENIBILI PER LA GESTIONE DELLE RETI

URBANE: OTTIMIZZAZIONE

IDRAULICA ED ENERGETICA NEI PICCOLI CENTRI

Prof.ssa Domenica Mirauda – Università della Basilicata

ORE 12:00 – METODI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CONDOTTE PIÙ

SENSIBILI DI UNA RETE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI

MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO

Prof. Attilio Fiorini Morosini – Dipartimento di Ingegneria

Civile, Università della Calabria.

ORE 12.30 – INDICI MATEMATICI PER LA VALUTAZIONE DELLA RESILIENZA

DELLE RETI IDRICHE URBANE

Dott. Fabio Caldarola, Prof.ssa Manuela Carini, Ing. Gioia De

Raffele, Prof. Mario Maiolo – Laboratorio di ricerca di “Gestione

Sostenibile delle Risorse Idriche”, Dipartimento di Ingegneria

dell’Ambiente, Università della Calabria

Ore 13:00 – Pausa dei lavori

MODULO 2 – RELAZIONI TECNICHE

Presiede: Prof. Mario Maiolo

ORE 15.00 – TECNOLOGIE DIGITALI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:

ORIGAMI, COME

REALIZZARE UN WATER MANAGEMENT SYSTEM CHE RISPONDA ALLE

PARTICOLARI

ESIGENZE DI CIASCUN GESTORE.

Ing. Marco Bonora, Ing. Antonio Procopio, Ing. Marco Iusi – NTT

DATA Italia S.p.a.

ORE 15.30 – SERVIZIO IDRICO IN CALABRIA TRA PASSATO E FUTURO

Ing. Giuseppe Sorrentino – Sorical S.p.a.

ORE 16.00 – INGEGNERIZZAZIONI DELLE RETI IDRICHE URBANE

Ing. Massimo Fontana – W.E.E., Water Environment Energy S.r.l.

ORE 16.30 – LA RICERCA DELLE PERDITE IN ASSENZA DI INFORMAZIONI

TOPOLOGICHE

Ing. Demetrio Caterina – Ecotec S.r.l.

ORE 17.00 – LA SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA

Ing. Marida Bevacqua – Green Home S.c. a r.l.

Ore 17:30 – Chiusura lavori

La partecipazione alla Giornata di Studio garantisce il

riconoscimento di Crediti Formativi Professionali (CFP) per gli

iscritti all’Ordine degli Ingegneri.