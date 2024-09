Corigliano Rossano (Cs), al via la prima fase di disinfestazione sul territorio comunale

Da domani 26 settembre parte la prima fase di disinfestazione sul territorio comunale di Corigliano-Rossano. Vengono raccomandate le elementari misure di precauzione come la chiusura di finestre e balconi, non lasciare all’esterno biancheria, custodire gli animali domestici e non sostare nelle piazze e nei luoghi durante il servizio.

Si precisa inoltre che l’esecuzione del servizio è strettamente interdipendente dalle condizioni meteo e che lo stesso sarà espletato, da personale professionale, con l’impiego di specifica attrezzatura e di prodotto a base di Cipermetrina e Tetrametrina regolarmente autorizzato dal Ministero della Salute.

Di seguito il programma delle zone interessate dagli interventi:

– GIORNO GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2024

ROSSANO CENTRO STORICO -AREE MONTANE – ROSSANO SCALO.

– GIORNO VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2024

C.DA PIRRO MALENA- C.DA TOSCANO IOELE – C.DA VALLATO – C.DA S. IRENE -C.DA MOMENA­ VIALE S. ANGELO- C.DA GALDERATE -TORRE PINTA-PARCO DEI PRINCIPI – C.DA SEGGIO- C.DA CASELLO MASCARO- C.DA ZOLFARA- C.DA FOSSA-ZONA FARO – PANTANO MARTUCCI.

– GIORNO SABATO 28 SITTEMBRE 2024

C.DA TOSCANO-C.DA AMICA- C.DA LACUNA-C.DA CELADI-C.DA COLOGNATI-S. MARIA DELLE GRAZIE- C.DA PETRARO-C.DA PIRAGINETI -C.DA LAMPA PATIRE.

– GIORNO LUNEDI’ 30 SITTEMBRE 2024

CIMITERO – VILLE COMUNALI (ROSSANO)

– GIORNO MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2024

CORIGLIANO CENTRO STORICO- PIANA CARUSO- BARACCONE- C.DA SIMONETTA.

– GIORNO GIOVEDI’ 3 OTTOBRE 2024

CORIGLIANO SCALO- C.DA VISCIGLIETTI -VILLAGGIO FRASSA- C.DA MEZZOFATO – CANTINELLA­ MANDRIA DEL FORNO – S. NICO -APOLLINARA.

– GIORNO VENERDI’ 4 OTTOBRE 2024

THURIO- MINISTALLA-RICOTA GRANDE- C.DA SALICE-C.DA BRICAROSSA-C.DA FOGGIA-C.DA TORRICELLA INFERIORE E SUPERIORE – C.DA GIANNONE – SCHIAVONEA – FABRIZIO GRANDE – FABRIZIO PICCOLO.

– GIORNO SABATO 5 OTTOBRE 2024

CIMITERO – VILLE COMUNALI (CORIGLIANO).