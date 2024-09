Si avvicina la 55ª Sagra del Fungo di Camigliatello Silano

Un’edizione straordinaria che si inserisce nell’ambito dell’Autunno in Sila e che porterà migliaia di visitatori in Sila.

Preparativi in corso per la 55ª edizione della celebre Sagra del Fungo, che si terrà a Camigliatello Silano il 12 e 13 ottobre 2024. La sagra, organizzata dall’Amministrazione comunale di Spezzano Sila, dal Gal Sila e dalla Proloco di Camigliatello Silano, si inserisce nella kermesse Autunno in Sila, un evento che celebra le eccellenze del territorio silano attraverso una serie di appuntamenti imperdibili.

La Sagra del Fungo sarà preceduta da “Aspettando la Sagra del Fungo”, un’anteprima che si svolgerà il 5 e 6 ottobre, offrendo ai visitatori un assaggio delle delizie che li attendono. Durante il weekend del 12 e 13 ottobre, i partecipanti potranno immergersi nei sapori autentici della Sila, con stand gastronomici, show cooking, e degustazioni di piatti tipici a base di funghi.

Autunno in Sila proseguirà, poi, con una serie di eventi nei weekend successivi, fino al lungo fine settimana dell’1-2-3 novembre. Tra gli appuntamenti più attesi, il 19 e 20 ottobre si terrà “Calabria a Km Zero”, il festival dell’agricoltura di prossimità, che metterà in risalto i prodotti locali e le pratiche sostenibili. Questo festival rappresenta un’opportunità unica per conoscere da vicino le eccellenze agricole della Calabria e per sostenere i produttori locali.

Gli organizzatori puntano a superare le 100.000 presenze registrate nell’edizione 2023, offrendo un programma ricco di manifestazioni con ospiti di rilievo e attività per tutte le età. Un’occasione per vivere un’esperienza unica nel cuore della Sila, tra natura, tradizione e gastronomia.