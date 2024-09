Il sindaco Franz Caruso ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi il nuovo Comandante provinciale dei carabinieri, Andrea Mommo

Si è registrato un feeling immediato tra il sindaco, Franz Caruso, ed il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, Andrea Mommo, nel corso del primo incontro istituzionale svoltosi ieri sera a Palazzo dei Bruzi, a cui ha partecipato anche la segretaria comunale, Virginia Milano.

In una lunga e piacevole conversazione sono stati toccati temi di attualità e di interesse per la crescita ed il progresso della città e dell’intera provincia, convenendo entrambi sulla necessità di avviare sin da subito una collaborazione fattiva a favore della sicurezza dei cittadini e per radicare sempre più pratiche di legalità, integrità e giustizia, in continuità con quanto fatto sino ad oggi in stretta sinergia istituzionale.

“Sin da quando mi sono insediato ho condiviso con i rappresentanti di allora di tutte le autorità civili, militari e religiose, il valore di fare squadra in una unità d’intenti in cui credo molto anche come deterrente alla criminalità – ha affermato Franz Caruso- Questa idea e modus operandi partecipato da tutti ha consentito di dare una immagine di valore della città e di ridare dignità alla Istituzione che mi onoro di rappresentare. Ciò, indubbiamente, ne sta aiutando la crescita, con tutti i limiti che ancora sono presenti e che insieme possiamo e dobbiamo superare”. Concorde il Comandante Mommo che ha mostrato già di avere ampia conoscenza del territorio. Il Colonnello non ha mancato, infatti, di esprimere una valutazione del tutto positiva sulla bellezza e l’attrattività della città, con particolare riferimento al suo Centro Storico ma anche sull’intero territorio provinciale e sull’Università della Calabria. “Il controllo del territorio sarà continuo e diffuso- ha sostenuto il Comandante provinciale dei Carabinieri – Garantisco la mia vicinanza al territorio ed alla città, che rappresenta la mia mission e quella dell’Arma”.

“Anche per me, essere sindaco di Cosenza rappresenta una “missione” – ha affermato Franz Caruso -. Vivo, infatti, del mio lavoro e sono qui a guidare un’amministrazione comunale con impegno e determinazione per una sola ragione: amo Cosenza e la voglio rilanciare affinché ritorni ad essere una città viva, colta e progredita e per consegnare alle nuove generazioni, ai nostri figli ed ai nostri nipoti, un futuro migliore”.

Il sindaco Franz Caruso ha, quindi, informato il Colonnello Mommo sui diversi progetti messi in campo nel corso della sua sindacatura, a cominciare dal programma Cis e da quello di Agenda Urbana, che hanno visto arrivare sul territorio finanziamenti consistenti, pari a 90 milioni di euro fino ai 20 milioni di euro del PNRR per la riqualificazione di quartieri popolari ed in passato abbandonati a se stessi come via Popilia, via degli Stadi e Serra Spiga, comprendenti anche un importante investimento sulle strutture sportive come il Palasport dello Squash. Il tutto contornato dalla spinta propulsiva data per migliorare complessivamente tutti i servizi, per completare le opere incompiute ereditate e che rappresentavano uno sfregio anche al paesaggio urbano.

“L’obiettivo- ha concluso Franz Caruso – è quello di realizzare la città smart, sostenibile, europea e a misura d’uomo, che ho promesso in campagna elettorale. Perché io sono, al contrario di altri, un uomo di parola e rispetto gli impegni assunti”.

Il Comandante Mommo, prima di salutare il sindaco Franz Caruso, che gli ha donato un volume sulla storia del complesso monumentale del Carmine, oggi Caserma Paolo Grippo, ha apposto la sua firma sul libro d’oro della città.