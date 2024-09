Moglie sindaco di Cutro morta in incidente stradale, il cordoglio di Franz Caruso: “Vicino al collega”

Il Sindaco Franz Caruso ha espresso, insieme all’Amministrazione comunale, il suo più profondo cordoglio per la scomparsa, in un incidente stradale avvenuto questa mattina nel crotonese, della signora Chiara Olivo, moglie del Sindaco di Cutro, Antonio Ceraso. “E’ con profonda tristezza – ha commentato Franz Caruso – che ho appreso del gravissimo incidente nel quale è deceduta la signora Olivo. Sono vicino al collega sindaco Antonio Ceraso e a lui, come ai suoi figli, esprimo i sentimenti della mia costernazione. In circostanze come questa, ogni altra parola è superflua. Il mio auspicio è che possano insieme trovare la forza necessaria a lenire il dolore e la sofferenza che inesorabilmente si provano di fronte ad una simile tragedia”.