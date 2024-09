Caloveto, il sindaco agli studenti: facciamo della nostra scuola la palestra per anticipare il futuro

Se c’è oggi una sfida per noi epocale che deve sempre di più vedere concorrere insieme e per lo stesso obiettivo istituzioni e cittadini, è quella del recupero progressivo delle consapevolezze storiche, identitarie, sociali, produttive ed economiche dei nostri territori. E non può esserci palestra più efficace della Scuola per allenarsi in squadra e diventare tutti più competitivi rispetto ad un futuro che non dobbiamo aspettare ma saper anticipare. Come istituzione locale continueremo, per questo, a considerarci impegnati a stare a fianco a tutte le comunità scolastiche, dai dirigenti ai docenti, dal personale ai collaboratori esterni, fino soprattutto alle nuove generazioni che sono i veri protagonisti di una Scuola che funziona e che guarda al domani, con l’ambizione di poter contribuire insieme a condividere valore aggiunto per la qualità della vita dei residenti e per il futuro delle generazioni che cresceranno e che verranno.

AUGURI PRIMO CITTADINO A TUTTA LA COMUNITÀ SCOLASTICA

È quanto ha dichiarato il Sindaco Umberto Mazza intervenendo questa mattina (lunedì 16) insieme al vicesindaco Luigi Nigro, al delegato alla cultura Paolo Laurenzano e al consigliere Vittorio Mazza per portare il saluto dell’Amministrazione Comunale nel primo giorno di scuola alla comunità educante.

Insieme agli studenti erano presenti i responsabili di plesso, il vicepreside Giovanni Tornello, la responsabile scuola primaria Marietta Romano e la responsabile scuola secondaria di primo grado Gabriella Linardi ed il parroco Don Agostino De Natale.

IL MESSAGGIO IN UN MURALES DI ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Tutti gli adulti sono stati bambini ma pochi se ne ricordano. Sono state le parole tratte da Il piccolo principe, racconto di Antoine de Saint-Exupéry preso a prestito per comporre il murales che campeggia sulla facciata dell’edificio scolastico, a fare da sfondo alla giornata che è servita al Primo Cittadino per rilanciare l’impegno e confermare l’attenzione verso le comunità scolastiche, insieme alle famiglie e alla Chiesa.- (Fonte: Comune di Caloveto/Cs – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).