Antoniozzi (FdI): “Referendum su città unica di Cosenza grande opportunità, ma rispettiamo il confronto e anche il dissenso”

“Per noi l’occasione del referendum sulla città unica di Cosenza sarà una grande opportunità ma abbiamo sempre detto di rispettare il confronto e anche il dissenso, purché vi sia chiarezza”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Il referendum – prosegue – non è un atto platonico ma un esercizio di democrazia. Chi è contrario deve legittimamente schierarsi per il no, perché la democrazia dice questo, ma deve farlo alla luce del sole e senza avere due piedi in una scarpa. Per noi la città unica è una grande occasione ma tutto passa attraverso una consultazione popolare che è la migliore forma di democrazia diretta. Io ringrazio tutti i consiglieri regionali di centrodestra che hanno lavorato all’iniziativa e particolarmente Luciana De Francesco che ha presieduto con equilibrio la commissione e con grande imparzialità”.

“La politica – conclude Antoniozzi – ha bisogno di scontri ma se sono sul piano politico e non personale. Noi riteniamo giusto il percorso di legge ma non siamo arroganti e pensiamo chiaramente che il dissenso democratico sia sempre legittimo. Il popolo rimane sempre e comunque l’unico depositario di sovranità”.