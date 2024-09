Carabinieri, la Camera di Commercio di Cosenza omaggia e saluta il colonnello Spoto

Il Presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri, ha accolto oggi con profonda stima e riconoscenza la visita ufficiale del Colonnello Agatino Spoto, Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, prossimo a lasciare l’incarico per assumere nuove e rilevanti responsabilità in un’altra sede. Durante l’incontro, il Presidente Algieri ha consegnato al Colonnello Spoto una targa personalizzata, esprimendo il proprio “ringraziamento per l’impegno, la dedizione e il servizio impeccabile prestato a favore del territorio cosentino”. L’evento ha ribadito l’importanza della sinergia tra le istituzioni e il ruolo cruciale della collaborazione per il benessere e la crescita della comunità locale.