Area urbana Cosenza, Turco a Caputo: “Inutile tentativo di giustificare l’annuncinite di Occhiuto che si trincera nel suo solito assordante silenzio”

“Le dichiarazioni odierne del consigliere regionale Pier Luigi Caputo in replica alla proposta avanzata da Franz Caruso per un ‘Patto tra Regione, Comuni e Università’ per la crescita della area urbana cosentina rispecchiano la difficoltà che l’attuale amministrazione regionale registra oggi nel rapporto con la Calabria e i cittadini cosentini”. Lo afferma Francesco Turco, consigliere comunale di Franz Caruso Sindaco, che prosegue: “Ribadiamo: molti annunci, i fatti possono solo attendere. Il consigliere Caputo non è stato in grado di confutare nessuna delle affermazioni che il sindaco Franz Caruso ha rilasciato ieri in merito alla disattenzione, fino a raggiungere un atteggiamento ostativo, che il presidente Occhiuto sta mostrando verso la città di Cosenza. Non dice nulla sulla mancata realizzazione del nuovo ospedale e sulla necessità di fronteggiare l’emergenza del presidio dell’Annunziata, non dice nulla sul definanziamento della metrotranvia e non fà alcun accenno a nessuno progetto concreto di sviluppo che potrebbe essere allocato nella programmazione regionale per l’area urbana cosentina. Addirittura, Caputo subordina e rinvia tutto al tempo successivo all’ insediamento della città unica. Ovviamente, del perché proprio lui sia stato il primo firmatario di una legge che vuole imporre e non condividere un progetto di città unica nemmeno a parlarne. Anzi, si lascia andare ancora in una ulteriore perla: dopo aver cancellato la norma che voleva che fossero i Comuni a proporre il progetto di città unica, ora addirittura vorrebbe persino negare alle istituzioni comunali di esercitare il diritto/dovere di ricorrere sui limiti di legittimità anche di tipo costituzionale in cui è incorso il legislatore regionale”.

“Sull’affidamento dell’ incarico professionale per l’assolvimento della difesa legale del Comune nella sede extragiudiziale meglio stendere un velo pietoso- conclude Francesco Turco – Franz Caruso non ha certo il vizietto, che Caputo ha conosciuto bene al tempo in cui era presidente del Consiglio comunale di Cosenza, di nominare collaboratori del suo studio o amici dei suoi amici. A rappresentare il Comune di Cosenza questa volta saranno due professionisti dì riconosciuta esperienza e competenza a livello nazionale”.