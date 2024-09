Cosenza, disposta la chiusura al transito di via Rivocati per giovedì 12 settembre

Divieto di transito su via Rivocati, nel tratto compreso tra via Pasubio e via San Martino, dalle ore 9,00 di giovedì 12 settembre alle ore 2,00 di venerdì 13 settembre. Il provvedimento è stato adottato con apposita ordinanza dalla Polizia Municipale per consentire lo svolgimento dell‘evento, che abbraccia tutto il quartiere di via Rivocati, inserito nel progetto COSMO – Cosenza MicroMondi, coordinato da “La Rivoluzione delle Seppie”, previsto dal programma Agenda Urbana del Comune di Cosenza, e nato con l’obiettivo di rigenerare e creare valore attorno ai quartieri del centro storico.