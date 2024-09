Cosenza, Guerrieri (NDC): “Dividere la nostra provincia è becera propaganda”

“Dividere la Provincia di Cosenza per spirito campanilistico è solo

becera propaganda. La verità è che molti amministratori arrancano di

fronte ai problemi e cercano di spostare altrove l’obiettivo di

mancanza di programmazione e di visione futura. La nostra provincia è

composta da territori eterogenei ma aggregati in maniera organica e

peculiare e sarebbe davvero un peccato scomporre tutto per piccoli

interessi di bottega. Questo presunto dibattito, che ad oggi non ha

nulla di concreto, serve per nascondere la polvere sotto il tappeto.

Tutti sanno che si stanno sprecando parole, perchè le province sono

state svuotate di competenze e di fondi. La visione sarebbe quella di

creare qualche ufficio su Corigliano-Rossano? La realtà è che la gente

di Corigliano-Rossano aspetta ancora di sapere quali sono stati i

fattori positivi della fusione dei due comuni!

Non conosciamo ancora concretamente gli elementi per il quale la

provincia della sibaritide dovrebbe diventare volano di crescita, e

soprattutto cosa ci guadagnano i cittadini. I servizi ed i diritti che

mancano non sono in mano alle province ma ad uno Stato e ad una

Regione assenti, ed a molti comuni non all’altezza dei loro compiti

nel nostro territorio. NDC boccia completamente la proposta così come

messa in campo”.

Lo afferma in una nota Michele Guerrieri (Noi Di Centro).