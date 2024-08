Gianfranco Sposato è il nuovo presidente della Cassa Edile di Cosenza

“Gianfranco Sposato è il nuovo presidente della Cassa Edile cosentina”. Lo riferisce un comunicato di Confindustria Cosenza.

“Cinquantuno anni di Acri, Sposato – è detto nel comunicato – è un imprenditore di lunga e profonda esperienza che ha avuto modo di affinare in tante solide attività imprenditoriali e che ha maturato conoscenza diretta del sistema associativo, avendo ricoperto l’incarico di presidente dell’Ente scuola edile di Cosenza, del Comitato paritetico territoriale per la sicurezza, di Confindustria Cosenza Fidi e di consigliere di Ance Cosenza e Calabria. Nel sistema nazionale di Ance è presente come membro del Comitato Calcestruzzo e di quello Opere pubbliche. È Amministratore Unico della Sposato Costruzioni Srl, Tarsia Scarl, Gianfranco Sposato Holding, Tenuta Sposato e Fondazione Sposato Ets”.

Il neo presidente succede a Santino Alessio che ha presieduto l’Ente dal 2009 e che è stato nominato coordinatore del Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la definizione del prezzario regionale dei lavori pubblici. La Cassa Edile cosentina, ente paritetico di emanazione contrattuale riconosciuto dalla legge, costituita tra Ance Cosenza, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Cosenza, è lo strumento per l’attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l’Ance e i sindacati di categoria per la provincia e costituisce un elemento fondamentale per il buon funzionamento del settore delle costruzioni, che, attraverso i contributi delle imprese iscritte, assicura la tutela economica dei diritti dei lavoratori, verifica e garantisce la congruità dei costi del lavoro e offre supporto e servizi essenziali tanto ai lavoratori che alle imprese.

“Le Casse Edili svolgono un ruolo cruciale nel settore delle costruzioni in Italia – afferma il neo presidente Sposato – perché sono responsabili e garanti della corretta gestione di vari aspetti legati alla filiera dell’edilizia, tra cui la verifica della congruità della manodopera impiegata nei cantieri edili. Il valore aggiunto consiste nella capacità dell’Ente di garantire che i costi del lavoro siano congrui rispetto al valore complessivo dell’opera ed ai lavori effettivamente eseguiti. Tutto ciò assicura trasparenza e correttezza nei rapporti di lavoro e con gli enti appaltanti e si pone come una metodologia efficace per prevenire il lavoro nero e altre forme distorcenti di irregolarità che tendono ad alterare la libera concorrenza di mercato. La gestione dei contributi previdenziali e assistenziali, gli indirizzi per la formazione professionale e la sicurezza sul lavoro – aggiunge – sono ulteriori servizi che la Cassa Edile assicura, che sono strategici per migliorare le condizioni di lavoro e promuovere la professionalità nel settore edile”.

Congratulazioni al presidente Gianfranco Sposato sono state espresse da Giuseppe Galiano, alla guida di Ance Cosenza da cinque mesi. “Al collega Sposato e ai componenti il Comitato di gestione e il Consiglio generale della Cassa Edile – afferma Galiano – i migliori auguri di buon lavoro che sono certo sapranno portare avanti in maniera proficua ed efficace. Consideriamo la Cassa Edile un ente fondamentale, strategico e di sicuro riferimento per garantire il rispetto delle norme del contratto di lavoro del delicato settore edile. I dipendenti sono i nostri più importanti alleati nella gestione delle imprese, è importante che i lori diritti trovino piena e immediata tutela e applicazione”.