Cassano all’Ionio: Fondo di Sostegno ai comuni marginali DPCM del 30 settembre 2021

L’Amministrazione Comunale ha pubblicato, anche per il 2024, il bando per la concessione di contributi a coloro che aprono una nuova attività nel settore commerciale, artigianale o agricolo che abbia sede nel nostro comune e a coloro che trasferiscono la propria residenza nel comune di Cassano all’Ionio, quale sostegno integrativo per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili.

Il contributo massimo concedibile è pari ad euro 5.000,00, per i nuovi residenti, mentre, rispettivamente euro 15.000 per le ditte individuali ed euro 20.000 per le società, per chi apre una nuova attività, una nuova unità locale e/o un nuovo codice ATECO (fino ad esaurimento fondi disponibili).

Per le tre annualità (2022, 2023 e 2024) il nostro comune è risultato beneficiario di 361.865,61 euro stanziati dal Dipartimento per le politiche di coesione a valere sul ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’. Per l’anno 2024 vi è una disponibilità finanziaria di circa 120.600.

“Il bando pubblicato sul sito del Comune è alla III Edizione e premia il lavoro di questa Amministrazione – spiega il Vice Sindaco Antonino Mungo – che ha dimostrato puntuali capacità amministrative nell’intercettare i fondi destinati al sostegno dei comuni marginali, con l’obiettivo di promuovere il nostro territorio, limitare lo spopolamento del nostro Comune e la desertificazione commerciale”.

Il Sindaco di Cassano all’Ionio, Giovanni Papasso, e il Vice Sindaco Antonino Mungo, infine, esprimono la loro soddisfazione per il successo del programma di finanziamento che oggi è alla III edizione e auspicano una sempre maggiore partecipazione per quest’ultimo Bando. L’obiettivo è permettere a ulteriori nuove attività imprenditoriali di trovare un solido insediamento lavorativo nella città di Cassano, contribuendo così alla crescita economica e al benessere della comunità locale.

Gli interessati, potranno scaricare il bando dal sito: https://www.comune.cassanoalloionio.cs.it/index.php la domanda di partecipazione, redatta sulla base dell’apposito formulario all’uopo predisposto deve essere presentata entro il 31/10/2024 e deve essere trasmessa con modalità Telematiche all’indirizzo dell’ente: patrimonio.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it con all’oggetto la seguente dicitura “Bando per l’assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-2023” o depositata direttamente al protocollo del Comune.