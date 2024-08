Grande successo per il Festival “Pollino in Classica” giunto quest’anno alla VI Edizione 

La Scuola di Musica “F. Cilea” ha riproposto con successo un altro dei propri eventi musicali, ricalcando il prestigio che da anni la contraddistingue per la poliedrica attività didattica, culturale e artistica a favore di tutto il territorio del Pollino, dell’Alto Ionio e della Valle dell’Esaro, fino in Basilicata con Lauria e Nemoli. Stiamo parlando del Festival “Pollino in Classica”, giunto quest’anno alla sua VI Edizione, che ha visto sul palcoscenico ancora una volta la voce Soprano di Sindy Gutierrez, diva nascente nel panorama della musica lirica mondiale, che ha raggiunto l’Italia da Dallas e Chicago a seguito di una fortunata e acclamata tournée americana. Due le Città che hanno ospitato quest’anno il “Pollino in Classica”: Castrovillari e Lauria, con la prestigiosa e fattiva collaborazione delle locali Proloco, presiedute rispettivamente da Eugenio Iannelli e Antonio Mastroianni, insieme al Kiwanis Club – Sez. di Castrovillari – presieduto da Domenico Policastro e all’ Associazione “Amici del Castello Ruggero”, presieduta da Franco Fittipaldi. Il programma proposto ha spaziato dalla musica colta messicana, in omaggio appunto alla propria terra, a quella dei grandi compositori italiani e spagnoli. Ad accompagnarla al Pianoforte un musicista d’eccezione, il M° Jonathan Josafat Gonzalez Garcìa, noto concertista e Direttore del Dip. Musica della Università di Guanajuato. È in questa Università di Guanajuato, tra l’atro città patrimonio dell’Unesco e tra le più rinomate dell’America Centrale, che la Gutierrez ha studiato, ricevendo l’alto e raro riconoscimento al “Merito Universitario come Alunna di Eccellenza Accademica”.

Innumerevoli i concerti che l’hanno portata al successo internazionale, protagonista in vari ruoli d’Opera con l’Orchestra Sinfonica di Atalanta, nonché da acclamata solista nelle città di Dallas, Chicago, Los Angeles, Houston. Ha inoltre inciso tre CD dove interpreta arie e lieder, dal barocco al più contemporaneo ‘900 e nei prossimi mesi sarà protagonista nelle più importanti città della sua terra, il Messico, accompagnata dalla Orchestra Sinfonica di Aguascalliendes. “Sindy Gutierrez – ci informa la presidente dell’Accademia Delle Arti, il M° Rosalba Magnoli – ci riempie di orgoglio, oltre che di particolare e personale affetto; è stata infatti allieva nel 2012 qui a Castrovillari, per un semestre, del M° Leonardo Saraceni grazie a un protocollo di intesa fra la nostra Scuola di Musica “F. Cilea” e la Università di Guanajuato. Con il Festival “Pollino Classica” – continua Rosalba Magnoli – si dà inizio al nuovo anno didattico 2024/25 e alle collaterali attività artistico-culturali a favore dei nostri allievi, per i quali fra pochi giorni apriremo le iscrizioni ai vari strumenti musicali e al canto”. Un particolare ringraziamento alla ditta Pagliaminuta per il service, nonché a Don Francesco Faillace, coadiuvato dal Cav. Giuseppe Di Gaetani, per aver ospitato il concerto a Castrovillari presso la Basilica Minore di San Giuliano e, altresì, all’Amministrazione comunale di Lauria, rappresentata per l’occasione dalla Vice Sindaca Lucia Carlomagno, che ha ospitato l’evento nella splendida cornice dell’Anfiteatro Dell’Assunta, dove ha coordinato i lavori Ermanno Petroselli.