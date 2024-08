Venerdì 23 nell’auditorium Amarelli Calici di Ausonia premia la Calabria positiva, creativa e autentica

Cos’hanno in comune Giorgio Franzese, presidente dei Giovani Industriali di Confindustria Cosenza, la trentennale esperienza Ecoross Srl che eroga servizi nella gestione dei rifiuti; la designer identitaria Luigia Granata; la dirigente della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Provincia di Cosenza Paola Aurino; il dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore IIS Majorana di Corigliano–Rossano Saverio Madera e il Project Manager di Yes i Start Up Calabria Antonello Rispoli? Per gli organizzatori del Premio Ausonia, che celebra quest’anno i suoi primi 10 anni di storia e di successi, sono tutte esperienze imprenditoriali che contribuiscono, ognuno nel proprio settore, a promuovere la Calabria del fare, positiva, innovativa, creativa, responsabile e autentica.

EVENTO PATROCINATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA

Riceveranno il premio CALICI DI AUSONIA domani venerdì 23, all’Auditorium Alessandro Amarelli. Sotto l’alto patrocinio del Ministero della Cultura (MIC) che sarà presente con il capo segreteria Vito d’Adamo e il patrocinio/partenariato di RAI CALABRIA che ha inteso sostenere l’evento per il suo valore culturale, artistico, sociale, civile e divulgativo, l’appuntamento prevede anche l’annullo filatelico di Poste Italiane, official partner della manifestazione.

Coordinati da Lenin Montesanto – Contenuti Strategie e Lobbying, insieme ai promotori dell’evento, Antonio Maria D’Amico, ideatore del Premio Ausonia, di Andrea Campana, presidente de Il Sentiero Sostenibile interverrà anche Pina Amarelli, Alfiere del Made in Italy e presidente istituzionale dell’evento.

CON CONCERTO ACHILLE LAURO NUOVO SUCCESSO PER JONIO MUSIC FEST

Per l’interpretazione attoriale e la proposta musicale di qualità emersa dai videoclip ufficiali dei suoi ultimi successi. – Sono, questi, gli elementi alla base del riconoscimento del Premio Ausonia per la categoria musica ad Achille Lauro, ultima proposta del prestigioso carnet di concerti promosso nell’ambito dello Jonio Music Fest, protagonista nella serata di ieri (mercoledì 21) del seguitissimo Rave before Iliade, ospitato nell’Anfiteatro Maria De Rosis, nel centro storico di Rossano.

ASPETTANDO I NOMI DEL PREMIO AUSONIA 2024

Cresce l’attesa per i nomi che nella sera di domenica 25 agosto ritireranno il prestigioso premio realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato. Il Premio Ausonia che conta tra i suoi sostenitori anche Mangiatorella, Bper, Amaro del Capo e Flag I Borghi Marinari dello Jonio, sarà ospitato nell’Anfiteatro Maria De Rosis.

AUSONIA FILM FEST – CONTINUANO APPUNTAMENTI

Promosso dal C.S.A.S.I. – Centro Sperimentale Arti dello Spettacolo Italiano – Premio Ausonia e finanziato dalla Calabria film Commission, nell’ambito dell’avviso Pubblico Festival 2024 che ha preso il via nei giorni scorsi dalla Cittadella Fortificata Bizantina di Cariati, tra i Marcatori Identitari della Calabria, con la visione dei cortometraggi in collaborazione con Aqua Film Festival si concluderà il 27 agosto. Da non perdere: lunedì 26 il talk con Lina Sastri e martedì 27 la rappresentazione teatrale con Ettore Bassi.