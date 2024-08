Caso Ospedale di Cosenza, i Popolari del Movimento NOI: “Il Sindaco Franz Caruso sbaglia”

I Delegati del Movimento Civico NOI dichiarano: “La Politica di destra e di sinistra ora, di fronte a quanto successo all’Annunziata ieri per semplice acquazzone estivo, ha un solo grande compito: dare alla Provincia di Cosenza il nuovo ospedale vicino all’Università e in grado di affrontare le sfide che il futuro riserva anche e soprattutto nella medicina. Sterile, lontana dalle esigenze della gente la polemica, in stile Ponzio Pilato, messa in scena dal Sindaco di Cosenza Franz Caruso. Addossare le responsabilità al Presidente Roberto Occhiuto è facile ma anche e soprattutto da irresponsabili. Sa bene il Sindaco quanta responsabilità (tutta?) ha la sua gestione nel mancato avvio della nascita del nuovo Hub. È la sua amministrazione ad avere perso anni preziosi per la tutela della salute dei cittadini e ad avere puntato i piedi perché si costruisse nell’ improbabile sito di Vaglio Lise. Oggi versa lacrime di coccodrillo.”

In conclusione: “Il ritenere l’ospedale una proprietà della città di Cosenza non è solo un limite ma è soprattutto errato. La Calabria ha tre Hub che sono Centri di Riferimento Provinciali, uno per ogni area regionale (Cosenza area nord, Catanzaro area centro e Reggio Calabria area sud) e la loro collocazione deve essere funzionale a servire un bacino d’utenza riferito all’area di competenza. Il Presidente Occhiuto in qualità di commissario alla Sanità ha necessità della collaborazione di tutte le istituzioni per iniziare a pensare alla sanità del futuro. I Popolari del Movimento NOI fanno proprio l’appello della deputata Simona Loizzo che da medico chiede di smetterla di giocare a Risiko sulla salute dei cittadini calabresi e di lavorare tutti insieme per dimostrare di essere degni di rappresentare gli abitanti di questo vasto territorio.”