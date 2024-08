Il cordoglio del Sindaco Franz Caruso per la scomparsa di Osvaldo Balducchi, storico Presidente della Camera di Commercio di Cosenza

“Mi rattrista enormemente la scomparsa di Osvaldo Balducchi, storico Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, amico e socialista di lungo corso. E’ duplice il mio profondo cordoglio, sia come Sindaco della città di Cosenza che come segretario provinciale del Partito socialista”. Così il Sindaco Franz Caruso dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Osvaldo Balducchi, per lungo tempo alla guida della Camera di Commercio di Cosenza.

“Fu artefice – sottolinea Franz Caruso nel suo messaggio di cordoglio – di una fase importante di trasformazione della Camera di Commercio cosentina, quella fase che, negli anni ottanta, seguiva la scia di un processo di cambiamento che stava interessando il sistema delle Camere di commercio in tutto il Paese, quando nel gruppo dirigente del rinnovamento camerale furono chiamate figure provenienti dal movimento socialista. Osvaldo Balducchi fu in quel periodo – ricorda ancora Franz Caruso – il protagonista di un processo di rivitalizzazione che contribuì al cambiamento dell’Ente camerale in istituzione fondamentale e funzionale allo sviluppo del sistema produttivo”. Franz Caruso ricorda anche i trascorsi socialisti di Balducchi. “Era, per noi giovani socialisti, un punto di riferimento importante, ai tempi della militanza e dell’assidua frequentazione della storica sede del PSI di via Mario Mari. Osvaldo Balducchi – ha aggiunto, inoltre, Franz Caruso – è sempre rimasto legato ai valori del socialismo italiano e calabrese. La sua scomparsa ci fa venire in mente tante battaglie politiche combattute sotto le insegne del garofano. In questo triste momento, in cui riaffiorano tanti ricordi, esprimo, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, i sentimenti della più affettuosa vicinanza ai familiari di Osvaldo Balducchi, ma anche alla grande famiglia della Camera di Commercio cosentina guidata dall’amico Klaus Algieri”.