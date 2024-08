Francesco Garofalo sul finanziamento della strada “Madonna della Catena” a Cassano: “Rappresenterebbe un’opera strategica per tutto il territorio”

“Cassano deve necessariamente uscire a nord dall’isolamento viario. La Regione Calabria, convochi un tavolo istituzionale anche con i Comuni di Civita e Frascineto, per fare il punto sul previsto finanziamento per la strada cosiddetta Madonna della Catena.Sarebbe ora.” È quanto afferma, Francesco Garofalo, presidente del Centro Studi Giorgio La Pira, della città delle terme.

“Rappresenterebbe un’opera strategica per tutto il territorio. Un collegamento diretto – evidenzia -, con l’autostrada del Mediterraneo e con tutta l’aera del pollino, oltre che per i tanti visitatori del restaurato Santuario Diocesano Madonna della Catena. Mi pare – prosegue Garofalo -, di ricordare che per la realizzazione di questa importante e necessaria arteria, erano stati annunciati 9milioni di euro da parte della Regione Calabria. Questo intervento è più che mai necessario – rimarca -, se si tiene conto anche dello stato di precarietà della strada, oggi a senso unico. Una infrastruttura, che darebbe un grande respiro sia al Comune di Cassano che a quelli vicini, dove insistono bellezze paesaggistiche e culturali. Il naturale anello in dieci minuti – ha concluso -, tra lo ionio e il pollino.”