Parte l’Estate campanese: gli eventi in programma

La programmazione estiva del comune di Campana è entrata nel clou con il lancio dell’Agosto Campanese 2024 che come ogni anno presenta un ricco cartellone di eventi in cui tradizione, musica, enogastronomia e spettacolo si fondono insieme per garantire a turisti e residenti un’estate ricca di eventi.

La programmazione ha preso il via nei giorni del 3-4-5- agosto con i festeggiamenti civili e religiosi in onore di San Domenico di Maria Santissima di Costantinopoli, organizzati dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo e dalla Confraternita Maria SS.MA di Costantinopoli e proseguirà giorno 7 agosto con la Festa della Birra organizzata in Piazza Europa da Crew Eventi. Giovedì 8 agosto grande serata di musica d’autore con il concerto di Peppe Voltarelli in Piazza S.Antonio mentre venerdì 9 agosto si terrà nella Chiesa Matrice al Rione Terra la presentazione del libro di Mons. Luigi Renzo “La Cattedra del Vescovo”.

Sabato 9 agosto al parco dell’Incavallicata ancora grande musica con i 24 Grana all’interno della rassegna Incavallicata sotto le Stelle mentre martedi 13 agosto sarà la volta di Nostalgia Mania, evento a cura della Banda Musicale di Campana. Venerdì 16 agosto andrà in scena “Rusina”, spettacolo teatrale a cura di Rossella Pugliese e domenica 18 agosto ancora musica con il concerto in Piazza S. Croce de La Combriccola del Blasco. Chiuderà la stagione estiva la II° Edizione della Festa della Migrazione, organizzata dal Centro Studi Sybaris.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato per regalare alla nostra comunità una stagione estiva di qualità ha commentato il Sindaco Agostino Chiarello – con concerti di artisti di caratura nazionale come Peppe Voltarelli e i 24 Grana che saranno gratuiti e aperti a tutti e tanti eventi che spaziano dalla cultura alla gastronomia. Questo cartellone 2024 ci vede protagonisti della programmazione estiva del territorio con eventi attrattivi e di qualità”.

