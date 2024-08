Parte la campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata a Corigliano Rossano

L’amministrazione comunale di concerto con le associazioni ambientaliste del territorio e con l’azienda gestore del servizio di igiene urbana, Ecoross, dopo l’avvio del servizio di Porta a Porta spinto su tutto il territorio, contrade comprese, ha deciso di avviare una capillare campagna di sensibilizzazione contro l’indiscriminato abbandono di rifiuti.

Una campagna dal forte impatto visivo, pensata con lo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che mira anche a rafforzare la consapevolezza e il coinvolgimento attivo dei cittadini sul tema della raccolta differenziata. Obiettivo dell’amministrazione comunale è mettere in campo azioni migliorative all’insegna della sostenibilità e del rispetto del territorio perché l’abbandono dei rifiuti mette a rischio la bellezza e la salubrità della città, deturpata in alcune aree, dall’inciviltà di pochi. Una campagna pensata con il fine di preservare la vivibilità, il decoro urbano e la sicurezza del territorio, che ribadirà l’importanza della corretta raccolta differenziata.

Questa sera prima dell’esibizione di Elettra Lamborghini al Palmeto di Schiavonea, evento gratuito inserito nel cartellone estivo del CoRo Summer Fest, sarà proiettato per la prima volta un video di sensibilizzazione sul tema. Nell’area concerto saranno installati tre eco-point con cassonetti per la raccolta differenziata e due info-point con materiale informativo.

«Parte il terzo fondamentale elemento, che porterà ad una stabilizzazione e ad aumento della percentuale di raccolta differenziata, la campagna di sensibilizzazione – afferma l’assessore alla Difesa e Valorizzazione dell’Ambiente, Francesco Madeo – L’Amministrazione Comunale tutta entra a pieno titolo nella Comunità cittadina, congiuntamente alla Ecoross e alle associazioni ambientaliste del territorio, per coinvolgere tutti i residenti nella epocale rivoluzione ecologica della raccolta differenziata. Indietro non si torna, questo è il chiaro messaggio che intendiamo mandare ai nostri cittadini e a tutti i turisti ospitati nella nostra Città».

«L’ufficio ambiente e la polizia locale stanno lavorando bene per fermare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da parte di chi non fa la raccolta differenziata. – afferma l’assessore con delega alla Polizia Locale, Mauro Mitidieri – Sono aumentati tantissimo i verbali e le contravvenzioni elevate, grazie alle videocamere, le fototrappole e le autocivette. Però la repressione deve sempre lavorare con strumenti di supporto, con una sensibilizzazione maggiore verso le questioni e allora siamo felici per questa iniziativa che aiuta anche il lavoro delle autorità nel controllo e nel contrasto verso un fenomeno che deve essere fermato, e che propone di assumere comportamenti migliori e sempre più in linea con il rispetto delle regole».

«Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile ma la stiamo vincendo: c’è ancora molto da fare ma i numeri sono dalla nostra parte – dichiara il sindaco Flavio Stasi – I cittadini ormai hanno capito che la differenziata ed il porta a porta spinto sono un’occasione importante, un nuovo modo di fare le cose e sono arrabbiati quanto noi contro gli “zozzoni” che abbandonano i rifiuti. Corigliano-Rossano combatterà questi comportamenti con ogni mezzo: dal contrasto e la repressione alla sensibilizzazione, che oggi diventa anche parte dei grandi eventi della città attraverso un video. Quando abbiamo iniziato questa sfida, poco prima della campagna elettorale, in pochi ci credevano, ma aver raggiunto l’80% di differenziata dimostra che avevamo ragione noi. Ora è il momento di chiudere la partita, sanzionando i comportamenti incivili e sensibilizzando tutti, cittadini e visitatori, a fare la differenziata, per il decoro, l’ambiente ed anche per risparmiare».