Acqua pubblica ai Laghi di Sibari, NDC: “Assurdo silenzio da parte dei partiti”

“C’è chi si erge a paladino della Costituzione e della giustizia o si candida a governare la città e poi tace dinanzi a questo risultato storico. Serve in città un salto di qualità nella visione dei problemi e non un tiro a bersaglio contro una persona. Si deve avere il coraggio di dare meriti all’avversario quando ci sono perché l’obiettivo non deve essere andare contro qualcuno ma andare a favore della comunità. È assurdo che i partiti, movimenti e le associazioni a Cassano non esprimano una loro opinione sull’argomento dell’acqua pubblica ai Laghi d Sibari. Siamo arrivati al punto che partiti, movimenti o associazioni hanno solo uno scopo, quello di formare una lista per candidare qualcuno dei loro o auto-candidare qualcuno a Sindaco. Ancora una volta si dimostra che le alternative scarseggiano. L’acqua è poca e la papera non galleggia, a proposito di acqua”.

E’ quanto si legge in una nota del movimento Noi di Centro Cassano All’Ionio.