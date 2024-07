Il campione olimpico Damilano a Corigliano Rossano inaugura la bandiera azzurra

Agosto si apre con due momenti importanti riguardanti la consegna della Bandiera Azzurra al Comune di Corigliano-Rossano. Il comune di Corigliano-Rossano è stato insignito dell’importante riconoscimento della Bandiera Azzurra che testimonia l’impegno per la promozione della corsa e del cammino, con lo scopo di migliorare il benessere dei cittadini grazie all’attività all’aria aperta.

Giovedì 1° agosto alle ore 16 presso la Sala Giunta di Palazzo Santi Anargiri a Rossano Centro Storico si terrà la conferenza stampa per il Riconoscimento della Bandiera Azzurra al Comune di Corigliano-Rossano come Città della Corsa e del Cammino. Sarà presente l’olimpionico Maurizio Damilano, medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1980 a Mosca e campione del mondo nel 1987 e 1991. Con il campione azzurro ci saranno il sindaco Flavio Stasi, l’assessore allo sport e turismo Costantino Argentino, il presidente della Fidal Calabria Vincenzo Caira e Gianfranco Milanese, responsabile regionale Fidal Calabria settore Master. Modererà Mita Borgogno, responsabile della comunicazione istituzionale.

Il giorno seguente, venerdì 2 agosto, alle ore 10, sul Lungomare Sant’Angelo, alla Torre Stellata, si terrà la Cerimonia d’inaugurazione del percorso di corsa e cammino con la consegna della Bandiera Azzurra. Oltre al campione olimpico Damilano, saranno presenti il primo cittadino di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, l’assessore al Turismo, Costantino Argentino ed i vertici della Fidal Calabria.

«Sono molto soddisfatto di poter essere io, personalmente, a consegnare ad ogni comunità coinvolta questo simbolo di sport e socialità – le parole dell’ideatore e responsabile del progetto Maurizio Damilano – La Bandiera Azzurra non è solo un premio a quanto fatto, ma è soprattutto uno stimolo a fare sempre di più perché lo sport abbia piena cittadinanza. La Bandiera Azzurra è un incoraggiamento a tutte le persone a vivere meglio, è un incentivo ai giovani affinché possano avvicinarsi con consapevolezza allo sport perché, se si pratica attività sportiva si è già vinto!».

Il Bando Bandiera Azzurra di FIDAL/ANCI ha lo scopo di valorizzare, ogni anno dei Comuni italiani, riconoscendone l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita per i cittadini. Il progetto prevede un procedimento valutativo per i Comuni candidati, ad esito del quale ottengono il marchio i Comuni che ottengono il miglior punteggio rispetto ai parametri richiesti dal Bando. Quest’anno sono stati solo dieci i comuni che hanno conseguito tale riconoscimento. Il progetto è incentrato, in particolare, sulle attività del cammino e della corsa come strumenti di pratica allargata e facile accesso da parte dei cittadini, dovendo, tra l’altro, ogni città candidata indicare uno specifico percorso dedicato a queste attività. Negli ultimi anni, il complesso delle attività proposte dal mondo sportivo della città di Corigliano-Rossano ha avuto un’implementazione notevole anche grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, che ha promosso e organizzato, in coprogettazione con il mondo associativo e delle organizzazioni e federazioni del mondo dello sport, diversi eventi di grande impatto e risonanza regionale, nazionale o internazionale, a beneficio non solo dei cittadini ma anche dei visitatori e dei turisti, rappresentando anche un ulteriore fattore di attrattività della Città.

«Un riconoscimento importante di cui siamo orgogliosi come amministrazione di Corigliano-Rossano – ha dichiarato il primo cittadino della terza città della Calabria – perché sancisce l’impegno nella promozione delle attività e delle manifestazioni sportive, dei suoi valori di benessere ed inclusività, proprio contro certe minacce non solo ad uno stile di vita che non promuove la salute, ma anche contro l’esclusione sociale, un pericolo che è giusto affrontare sempre».