Sorveglianza per gli scolari con il Terzo Settore. Il sindaco Franz Caruso: “Ancora una volta la mia amministrazione si apre alla valorizzazione del volontariato, che ringrazio per quanto fanno”

Il Comune di Cosenza ha pubblicato un avviso esplorativo per acquisire una manifestazione di interesse afferente l’individuazione di Associazioni di Volontariato e/o di promozione sociale per lo svolgimento del supporto nel servizio di sorveglianza nell’attraversamento strade, in ingresso ed in uscita dalle scuole dell’infanzia e primarie, all’inizio e al termine delle attività didattiche nonché di supporto all’accoglienza e all’indirizzamento del pubblico presso il Comando di Polizia Municipale ed eventuali sedi distaccate.

“Ancora una volta – afferma il sindaco Franz Caruso – la mia amministrazione si apre alla valorizzazione del “terzo settore” e, quindi, delle associazioni di volontariato che operano con straordinaria passione e abnegazione per il bene collettivo. Un mondo, quello del Terzo Settore, che ci inorgoglisce per l’opera meritoria che porta avanti, anche a sostegno della mia amministrazione con l’unico obiettivo di offrire servizi migliori e, spesso, aggiuntivi alla comunità cosentina con particolare riferimento a quanti sono meno fortunati di altri. Le molteplici espressioni del volontariato, rappresentano, per quanto mi riguarda, un patrimonio di straordinario valore per Cosenza, a cui ho sempre guardato ed a cui continuo a guardare con estremo favore e riconoscenza. Insieme a loro e con loro abbiamo fatto tanto, tanto ancora faremo”.

“Per intanto – conclude Franz Caruso – ringrazio ancora una volta, con l’occasione della pubblicazione della manifestazione d’interesse per implementare i servizi scolastici, tutti i nostri volontari per l’ attività che portano avanti in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito”

Il servizio di vigilanza all’entrata ed uscita degli alunni dalla scuola si esplicherà presso gli attraversamenti pedonali in prossimità dei plessi di : • Viale Cosmai • Via Negroni • Spirito Santo • Via Cesare Gabriele- Viale Cosmai • Via De Rada • Via Giulia • Via Roma • Via A. Moro • Via Quintieri • Via Popilia – Cuturella • Via Milelli • Donnici.

Il servizio prevede la presenza giornaliera all’ingresso e in uscita degli alunni/e in base agli orari previsti da ogni singola scuola, compresi eventuali servizi pomeridiani.

Le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti e interessate, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse stampata, firmata, scansionata in formato pdf e trasmessa unitamente ai documenti richiesti indirizzata al Comune di Cosenza, piazza dei bruzi – 87100 – cosenza (cs), solo a mezzo pec pena esclusione all’indirizzo : comunedicosenza.poliziamunicipale@superpec.eu entro e non oltre il_31/07/2024_ore 23:59 . Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la dicitura: “avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di associazioni di volontariato e/o promozione sociale, finalizzata alla stipula di una convenzione per lo svolgimento di attivita’ di supporto alla vigilanza, all’accoglienza e l’indirizzamento del pubblico presso il comando di polizia municipale ed eventuali sedi distaccate l’istanza di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modello di domanda allegata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ovvero con eventuale procura speciale in originale o in copia, qualora l’offerta ed ogni altra documentazione richiesta non siano firmate dal legale rappresentante dell’associazione. Inoltre dovranno essere allegati: 1. statuto e atto costitutivo dell’associazione.

copia polizza assicurativa ovvero impegno a stipularla prima dell’avvio del servizio prospetto sintetico delle attività di volontariato proposte, che dovrà illustrare i seguenti punti: a) esperienza maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso b) indicazione del numero di volontari da destinare alle attività oggetto dell’avviso.

Non sarà accettata alcuna documentazione giunta oltre il termine di scadenza sopra indicato o con altre modalità diverse da quelle riportate nel presente articolo.

La manifestazione d’interesse è pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Cosenza e sul sito web