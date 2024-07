Santa Maria del Cedro (Cs), torna a riunirsi il Consiglio comunale: approvazione Tari all’ordine del giorno

Il presidente del Consiglio comunale di Santa Maria del Cedro, Ivano Marino, ha convocato l’assemblea per le 12 di venerdì 19 luglio 2024, presso la scuola elementare di via Laos nella frazione di Marcellina.

La seduta è stata convocata in sessione straordinaria e prevede il trattamento di due punti all’ordine del giorno.

I consiglieri sono chiamati all’approvazione del Piano Economico Finanziario (Pef) della Tassa sui Rifiuti (Tari) per il biennio 2024-2025 e relative tariffe in base all’apposita delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) sull’aggiornamento biennale del metodo tariffario.

Il Pef è lo schema che permette di rilevare i costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Esso individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della Tari. La delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.

Il secondo punto all’ordine del giorno prevede alcune comunicazioni da parte del sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere.

“Qualora la seduta di prima convocazione dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il consiglio comunale tornerà a riunirsi in seconda convocazione il 20 luglio 2024, alle 12 nello stesso luogo per la trattazione dei medesimi argomenti”, si legge nell’avviso di convocazione.