Corigliano Rossano: a giugno superato l’81% di raccolta differenziata

Trend più che positivo per la gestione dei rifiuti urbani nella città di Corigliano-Rossano dove, nel mese di giugno 2024, si è registrato un tasso di raccolta differenziata pari all’81,12%. Un risultato incoraggiante, che segna un’ulteriore crescita rispetto al 73% del precedente mese di maggio e che si rivela un indicatore importante per quel che concerne l’andamento del nuovo Servizio di Igiene Urbana avviato lo scorso 1 maggio con il sistema di raccolta porta a porta spinto sull’intero territorio comunale, che ha senz’altro favorito una maggiore partecipazione e consapevolezza da parte dei cittadini.

Massiccio l’impegno profuso dall’azienda gestore del Servizio, come evidenzia l’Amministratore Unico di Ecoross, Walter Pulignano: «I dati che man mano stanno emergendo – afferma – dimostrano che si sta facendo un ottimo lavoro, per il quale voglio ringraziare in primo luogo tutti i cittadini che, superata la preoccupazione iniziale, hanno affrontato il cambiamento comportandosi in maniera egregia. Devo inoltre complimentarmi con tutto il mio staff e con tutti gli operatori che quotidianamente sono in prima linea».

Il territorio di Corigliano Rossano, il più vasto della Calabria – esteso tra mare, montagna, colline, centri urbani e periferie – presenta una complessità che richiede un’organizzazione logistica mirata, ma anche una maggiore attenzione alle criticità emergenti. «Accanto alla maggioranza virtuosa non mancano, purtroppo – evidenzia il dott. Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross – i “resistenti” al senso civico e agli obblighi di legge che abbandonano rifiuti in maniera indiscriminata».

Un fenomeno, questo, che rischia di ostacolare il buon andamento del nuovo Servizio e per il quale si auspicano azioni repressive mirate. «Nell’esprimere, a nome mio e di tutta l’azienda – prosegue Walter Pulignano – gli auguri di buon lavoro al neo Assessore all’Ambiente avv. Francesco Madeo insediatosi nei giorni scorsi, attendo fiducioso un cambio di passo in tema di monitoraggio e controllo del territorio, dove sono numerosi i cittadini che fanno correttamente la raccolta differenziata e, giustamente, sono indignati nel vedere la città sporcata da incivili impuniti i quali diventano anche arroganti nella loro scorrettezza».

Nel frattempo, per far fronte all’incremento demografico tipico della stagione estiva, Ecoross ha ulteriormente intensificato gli sforzi nelle attività di sensibilizzazione e informazione: diversi sportelli e info-point aziendali sono attivi in diversi punti del territorio, con informatrici e informatori ambientali pronti ad accogliere gli utenti, a consegnare i kit per la raccolta differenziata a chi non li ha ancora ritirati e a fornire chiarimenti sulle modalità di conferimento dei rifiuti nonché sulle opportunità di adottare pratiche più sostenibili.