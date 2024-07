Gli auguri della Presidente Succurro a Klaus Algieri per la rielezione a Vice Presidente Nazionale di Unioncamere

«Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni a Klaus Algieri per la sua conferma a Vice Presidente di Unioncamere Nazionale, l’Unione Italiana delle Camere di Commercio. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per una rielezione importante, che testimonia non solo le sue capacità e competenze, ma altresì il lavoro prezioso sin qui svolto e il suo contributo fattivo a favore delle piccole e medie imprese».

A dichiararlo è la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che parla di «una riconferma fondamentale per il nostro territorio, perché già nel 2021 Algieri è stato il primo Presidente del sistema camerale calabrese ad essere stato eletto alla carica di Vicepresidente Nazionale e oggi si avvalora il ruolo nel mondo dell’impresa di un grande professionista che in questi anni ha avuto anche il pregio e la lungimiranza di instaurare una forte sinergia istituzionale con l’Ente che rappresento e non solo».

Per Rosaria Succurro si tratta di «un percorso che continua e che ci inorgoglisce non poco, perché il ruolo di Unioncamere è fondamentale per intercettare risorse in grado di contribuire alla crescita del Paese – in sinergia con tutti gli attori istituzionali, economici e sociali – e ancor più nel Sud Italia e nel nostro territorio, laddove è forte la necessità di tutela delle eccellenze e delle produzioni».

Si tratta di «un processo che Unioncamere e la Provincia di Cosenza hanno già avviato da tempo, anche in termini di ricerca di nuovi mercati e scambi internazionali, che certamente continuerà con grande spirito di coesione, per il bene delle nostre comunità e delle nostre imprese».