Radio Kiss Kiss promuove Corigliano-Rossano: “E’ la terra con più marcatori identitari della Calabria”

Per rilanciare la sua rinnovata partnership con l’AcquaPark Odissea 2000 che aprirà i battenti domani, sabato 15 giugno, Radio Kiss Kiss, seguitissima emittente radiofonica nazionale, promuove Corigliano-Rossano come la terra con il maggior numero di Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria, tra i quali il Codex Purpureus Rossanensis, codice miniato dichiarato dall’Unesco Bene patrimonio dell’Umanità ed un unicum al mondo, la Fabbrica ed il Museo della Liquirizia, anch’esso unico al mondo, l’Abbazia di Santa Maria del Patire, considerato lo Scriptorium più ricco ed importante del Sud normanno e per tutto il patrimonio architettonico (come il Castello Ducale), agroalimentare ed enogastronomico che rendono Corigliano-Rossano, a cavallo dei territori delle antiche Kroton e Sybaris magno-greche, tra le destinazioni turistico-esperienziali più attrattive del Sud Italia.

Alla sua 30esima stagione – si legge – l’AcquaPark Odissea 2000 si trova a Corigliano-Rossano, nella provincia di Cosenza, in Calabria. La Città, la più grande della regione, oltre alle bellezze naturalistiche che essa condivide con tutti gli altri territori della penisola calabrese, con il mare a pochi chilometri di distanza dalle montagne e dai boschi che introducono nella Sila e che offrono panorami mozzafiato, è riconosciuta, tra le altre cose, come terra col maggior numero di Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria.

Si rinnova la partnership che va avanti da più di 10 anni. L’accordo prevede appuntamenti ed eventi speciali che inizieranno il giorno dopo l’apertura del Parco acquatico dei record, il 16 giugno, segnando l’inizio di una serie di trasmissioni in diretta che accompagneranno le giornate di ospiti e radioascoltatori.

Per celebrare l’apertura dell’AcquaPark Odissea 2000, Radio Kiss Kiss trasmetterà in diretta una puntata speciale del Pippo Pelo Show dalle 10 alle 12. Pippo Pelo e Adriana Petro saranno al microfono per regalare momenti esilaranti agli ascoltatori e ai visitatori dell’AcquaPark. Lo special guest AKA 7EVEN, uno degli artisti più amati del momento, si esibirà live dal palco che si affaccia sulla piscina delle onde, rendendo questa giornata ancora più memorabile.

Durante tutti i weekend di luglio (sabato e domenica), Radio Kiss Kiss trasmetterà in diretta dalle 13 alle 15 direttamente dall’AcquaPark. I conduttori delle trasmissioni saranno annunciati a breve. Inoltre, durante la stagione estiva 2024, artisti di fama nazionale saliranno sul palco della piscina delle onde, condividendo con i visitatori i loro cavalli di battaglia e tormentoni di questa estate. I nomi degli artisti saranno rivelati nelle prossime settimane.

Dal 1 al 25 agosto, Radio Kiss Kiss continuerà a trasmettere in diretta a orari prestabiliti che saranno comunicati. I conduttori Alfio e Ciro animeranno le giornate estive con la loro energia e simpatia, promettendo un intrattenimento di alta qualità per tutti i visitatori.