Protocollo d’intesa tra AssoLaghi e IC Troccoli

Favorire la conoscenza e la valorizzazione del territorio. È l’obiettivo alla base del protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi tra l’associazione “Laghi di Sibari”, presieduta da Luigi Guaragna, e l’istituto comprensivo “Giuseppe Troccoli”, guidato dalla dirigente scolastica Elisabetta D’Elia. L’iniziativa, nata da una proposta di Carlo Forace e definita nei dettagli attraverso il lavoro congiunto di Giacinto Ciappetta, dirigente vicario del “Troccoli”, e Gaetano Zaccato, consigliere delegato del direttivo di AssoLaghi, punta a creare una rete territoriale per la promozione dei giacimenti culturali, storici ed ambientali di Cassano e della Sibaritide.

In particolare, attraverso l’accordo, che avrà durata annuale, AssoLaghi si è impegnata a garantire la fruizione dei propri servizi agli studenti del “Troccoli”. In tale ottica, gli allievi frequentanti la classe Terza C della scuola secondaria di primo grado dello stesso istituto hanno potuto visitare le darsene del centro nautico sibarita, a bordo del barcone del comandante Alfonso De Pasquale.