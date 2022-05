Consiglio comunale di Cosenza sull’Europa: il 9 maggio in seduta aperta

Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Mazzuca, dedicherà, lunedì 9 maggio, in occasione della festa dell’Europa, una seduta alla discussione e all’approfondimento del tema, di stringente attualità, “Europa: ora più che mai”. La seduta sarà aperta al dibattito e ai contributi delle autorità civili, religiose e militari, nonché della cittadinanza. L’appuntamento è per le ore 16,00 nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. Sull’argomento all’ordine del giorno, previsti gli interventi del Sindaco di Cosenza Franz Caruso, del Presidente della commissione cultura Mimmo Frammartino e dei capigruppo e consiglieri comunali. Interverranno, inoltre, Franco Mollo, Coordinatore Regionale del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo e Isaia Tsaousidou, Presidente dell’Associazione Giornalisti Europei. In programma, infine, anche un intervento di due studenti del Liceo scientifico “Scorza” di Cosenza.