Welfare a Lamezia, il Comune accoglie la richiesta del Forum e apre ai tavoli permanenti

«Accogliamo con soddisfazione la pubblicazione della manifestazione di interesse per la costituzione dei tavoli tematici permanenti del welfare locale. Il Comune ha accolto una richiesta del Forum del Terzo Settore del Lametino e del Reventino, avviando un percorso condiviso che ha portato a questo importante risultato».

Angela Regio, portavoce del Forum, commenta così l’avviso del Comune di Lamezia Terme, capofila dell’Ambito territoriale sociale. La richiesta del Forum nasceva dall’esigenza di rendere stabile la partecipazione degli enti del Terzo Settore alla programmazione delle politiche sociali, attraverso uno spazio permanente di confronto con le istituzioni.

«La disponibilità dell’amministrazione comunale e il lavoro portato avanti con l’Ufficio di Piano, con la dirigente Stefania Petronio e con l’assessore Mimmo Gianturco – sottolinea Regio – hanno consentito di tradurre questa richiesta in un percorso concreto. È un risultato costruito insieme, che rafforza la collaborazione tra Comune e Terzo Settore e pone le basi per una reale amministrazione condivisa».

I tavoli consentiranno di mettere a disposizione la conoscenza del territorio maturata dalle associazioni, individuare i bisogni e contribuire alla costruzione delle risposte. Il confronto con il Comune potrà così diventare uno strumento stabile per orientare le scelte pubbliche e migliorare i servizi.

«Siamo soddisfatti che la nostra proposta sia stata accolta – conclude Regio –. Continueremo a lavorare con serietà e passione insieme all’amministrazione comunale, affinché questo percorso produca risposte concrete ai bisogni delle persone e contribuisca a costruire una comunità che non lasci indietro nessuno».