Mercato dei Coltivatori Diretti, domande prorogate al 15 novembre. Furrer: “Un’opportunità per imprese e città”

L’assessora alle Attività economiche rilancia il progetto dedicato alle filiere corte e alla valorizzazione del centro cittadino. Appello a Coldiretti, Confagricoltura, CIA, GAL e GAS per favorire la partecipazione dei produttori agricoli

L’Amministrazione comunale di Catanzaro punta a valorizzare le produzioni agricole locali e a sostenere le filiere corte attraverso il Mercato dei Coltivatori Diretti, previsto nella seconda domenica di ogni mese. Un’iniziativa che intende favorire l’incontro tra produttori e consumatori, promuovere l’economia del territorio e contribuire alla vitalità del centro cittadino. Per consentire la più ampia partecipazione degli operatori, il Comune ha prorogato di 20 giorni il termine per la presentazione delle domande relative all’assegnazione dei posteggi, fissando la nuova scadenza al 15 novembre 2026.

«Con questa iniziativa – dichiara l’assessora alle Attività economiche, Giuliana Furrer – vogliamo offrire nuove opportunità alle imprese agricole e arricchire l’offerta commerciale della città. In un momento segnato dall’aumento dei costi e dalle difficoltà economiche delle famiglie, la filiera corta può rappresentare una risposta concreta, favorendo l’acquisto di prodotti freschi, stagionali e di qualità a prezzi competitivi, insieme a una giusta remunerazione per i produttori. Un modello che non si contrappone alla grande distribuzione, ma ne integra l’offerta, valorizzando le eccellenze agroalimentari del territorio. Ridurre i passaggi intermedi significa anche contenere i costi di trasporto e distribuzione, rafforzando il rapporto diretto tra chi produce e chi acquista».