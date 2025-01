Screening visivi a Nocera Terinese, conclusa la prime delle due “Giornate di Luce” dell’UICI e IAPB di Catanzaro

Si conclude con un bilancio più che positivo la prima delle due “Giornate di luce” promosse dall’UICI e dall’IAPB all’interno del Conservatorio di Studi Musicali “Tchaikovsky”.

La giornata odierna, organizzata dalla presidente Luciana Loprete con il supporto della direttrice Valentina Currenti, ha visto il dott. Carmine Catalano, oculista dell’azienda “Dulbecco”, affiancato dall’ortottista Chiara De Gennaro, effettuare screening visivi nella struttura di Nocera Terinese. Sono stati sottoposti a controllo oltre 35 tra studenti, docenti e personale del conservatorio.

Lo screening – si legge in un comunicato stampa – ha previsto l’esame della motilità oculare, la misurazione del tono oculare, la verifica delle lenti in uso e, dove necessario, una valutazione della vista con un occhiale di prova e un ottotipo. Per i più piccoli, grazie al supporto dell’ortottista, è stato possibile effettuare il test di LANG II.

Nonostante la maggior parte degli esami non abbia evidenziato problematiche significative, in alcuni casi l’equipe ha rilevato parametri fuori norma, in particolare relativi al tono oculare, suggerendo di sottoporsi a visite approfondite.

L’organizzazione regolare e capillare di giornate di screening visivo è fondamentale, soprattutto quando si rivolge l’attenzione a giovani studenti che, spesso, presi dagli impegni accademici, tendono a trascurare la propria salute. Durante gli esami di ieri, infatti, sono emersi casi di ragazzi che non avevano mai effettuato controlli oculistici e che, grazie allo screening, hanno ricevuto indicazioni utili per approfondimenti. Altri, pur utilizzando occhiali correttivi, non raggiungevano un buon livello di acutezza visiva e sono stati invitati a ulteriori controlli.

La prevenzione è un pilastro fondamentale per contrastare l’insorgenza di patologie oculari, spesso evitabili, che possono compromettere la salute degli occhi. Con questa convinzione, l’UICI e l’IAPB di Catanzaro proseguiranno nel loro impegno, con il prossimo appuntamento già fissato per il 30 gennaio, dalle ore 14:30 alle 17:30, presso la sede di Catanzaro del Conservatorio, situata nel Palazzo Stella.