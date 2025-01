Intitolazioni, Iemma: “Lavoro di squadra per rendere omaggio a figure importanti della città”

Con tre delibere di Giunta, su proposta della vicesindaca con delega ai Servizi Demografici, Giusy Iemma, sono state approvate le intitolazioni di importanti spazi pubblici e istituzionali della città. “Le scelte, maturate grazie al prezioso lavoro della Commissione Toponomastica, rappresentano un ulteriore passo verso la valorizzazione di figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della cultura e della comunità cittadina.

Anche per la mia formazione medico -scientifica, mi piace ricordare l’intitolazione del Plesso della scuola primaria “Chiattine”, appartenente all’Istituto Comprensivo Casalinuovo (Catanzaro Sud), a Louis Braille. L’iniziativa, sostenuta dal sindaco Fiorita e dall’assessore Belcaro, è nata dalla richiesta di Luciana Loprete, presidente della locale sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sottolinea l’importanza di riconoscere l’opera dell’inventore francese, che ha rivoluzionato l’accesso alla cultura per i ciechi e gli ipovedenti. Grazie al sistema di lettura e scrittura che porta il suo nome, Louis Braille ha aperto le porte della conoscenza, sconfiggendo lo spettro dell’analfabetismo per milioni di persone in tutto il mondo”.

Nella stessa seduta, è stata deliberata l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo Materdomini – Catanzaro Nord Est Manzoni a Emilia Zinzi, storica dell’arte e insigne rappresentante del mondo culturale cittadino. Un ulteriore omaggio alla memoria locale riguarda la rotatoria e l’area verde antistante il Benny Hotel, che porteranno il nome di Leonetto Noto, imprenditore di grande visione e impegno per lo sviluppo economico della città.

Queste decisioni sottolineano l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel riconoscere e valorizzare figure che hanno contribuito al progresso culturale, sociale ed economico della comunità di Catanzaro. Un processo virtuoso messo in piedi dalla Commissione Toponomastica che, grazie anche al contributo della Terza Commissione Consiliare, ha giocato un ruolo cruciale nel valutare con cura le proposte, garantendo che ogni intitolazione rifletta valori condivisi e promuova la memoria storica della città”.