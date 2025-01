Prevenire e contrastare le truffe agli anziani: i consigli del capitano Gambuto a Sersale

Nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Sersale, si è tenuto un incontro formativo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. L’Incontro ha visto la partecipazione numerosa della cittadinanza e, anche, delle operose associazioni presenti sul territorio. Ha portato il saluto ai convenuti il Sindaco Carmine Capellupo, sempre particolarmente attento, sensibile e motivato nel sostenere e promuovere le iniziative a favore della legalità. Sono intervenuti il Comandante della Stazione Carabinieri di Sersale, Maresciallo Mario D’Aniello, e il Capitano Michele Gambuto Comandante della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina. Il focus è stato mirato alle modalità con le quali vengono messe in atto le truffe. Inoltre, è stato proiettato un video di una intercettazione telefonica di un tentativo di truffa; ed è stato lanciato lo spot che l’Arma dei Carabinieri ha realizzato, con la partecipazione di Lino Banfi, per sensibilizzare i cittadini sul tema. Il Sindaco Carmine Capellupo ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato: “La nostra Amministrazione – ha dichiarato fra l’altro il primo cittadino di Sersale Dott. Carmine Capellupo – sarà sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine che, ogni giorno, si confermano essere presidio di legalità e sicurezza”. La Presidenza del Premio Mar Jonio, per voce di Luigi Stanizzi, coglie l’occasione per rimarcare l’encomiabile opera meritoria dell’Arma dei Carabinieri diretta e coordinata dal Capitano Michele Gambuto, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina, nel prevenire e reprimere i reati in un’area territoriale tra le più complesse, pericolose e difficili al mondo nella lotta alla criminalità organizzata, perché da troppo tempo infestata da esponenti di ‘ndrangheta e dai loro clan e adepti che soffocano il vivere civile, sociale, culturale ed economico. Una vasta area che merita di essere liberata per sempre dal giogo criminale, con il concorso della cittadinanza, di tutte le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza) e della Magistratura, per un felice e prosperoso sviluppo del territorio. Soprattutto in uno straordinario momento favorevole come quello attuale, in cui operano due grandi Procuratori della Repubblica nei quali i cittadini onesti ripongono tutte le loro speranze: Salvatore Curcio capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e Domenico Guarascio il più giovane Procuratore capo d’Italia in azione alla Procura di Crotone. È lo Stato Italiano che si riappropria del suo territorio. E tutti dobbiamo concorrere, anche i non allineati, per l’immediato nostro presente e per il futuro dei nostri figli.