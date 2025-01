Capellupo: “Lavori in corso al Palagallo tra i tanti investimenti che l’amministrazione Fiorita ha destinato agli impianti sportivi”

“Catanzaro Città dello sport? E’ uno dei capitoli principali che hanno caratterizzato il racconto del sindaco della prima metà del suo mandato e che ben sintetizzano la portata degli investimenti che l’amministrazione ha destinato sulla riqualificazione o la realizzazione di nuovi impianti sportivi. Partiamo da un intervento di manutenzione che è in corso, proprio in queste ore, al PalaGallo, con la sostituzione della copertura esterna lato sud del fabbricato. Lavori finanziati interamente dal Comune con 120mila euro che consentiranno di rimettere in sicurezza l’area maggiormente esposta a disagi, nell’ambito di una più complessiva opera di ripristino e rilancio dell’area del palazzetto di Corvo. Nel medesimo spazio, infatti, sorgerà l’ulteriore impianto indoor – che il sindaco ha battezzato “Policorvino” – e l’ambizioso progetto del ciclodromo che rafforzerà, in maniera determinante, la vocazione sportiva del quartiere.

L’impegno dell’amministrazione Fiorita in questo campo è stato ben visibile: ricordiamo i lavori di riqualificazione del manto erboso e dell’illuminazione del Ceravolo in soli 81 giorni, e senza ulteriori aggravi di spesa, in attesa di programmare le ulteriori attività con i fondi che si renderanno disponibili e sulla base del masterplan appositamente realizzato grazie a Confindustria. Un’asse vincente, quello con l’Uesse Catanzaro, che si è ripetuto anche con il progetto sociale Fattore Campo, promosso dalla Serie BKT, che offrirà all’ente la possibilità di riqualificare l’impianto sportivo nei pressi della scuola media Galati. Oltre alla riapertura del Palagreco, inutilizzato da anni, altro capitolo importante è quello dei lavori al campo polivalente di Parco Genziana e nelle palestre scolastiche: diversi plessi potranno tornare ad usufruire di locali più sicuri, confortevoli ed efficienti, su tutti cito quello della scuola di Pontegrande che era chiuso da decenni.

E ancora tanti nuovi spazi destinato allo sport e al fitness all’aperto – come in via Massara o nella pineta di Giovino – o la gara in corso per la gestione del Campo scuola. Senza dimenticare l’attenzione per i quartieri: il campetto di basket a Pistoia – intervento che assume anche un rilievo sociale e rieducativo – il centro sportivo polivalente a San’Elia, i cui lavori sono stati già aggiudicati. Da una parte si lavora per recuperare l’esistente e, dall’altra, per incrementare l’impiantistica sportiva a Catanzaro: risultati e obiettivi tangibili di un’amministrazione attenta al benessere dei cittadini, ai bisogni dei più giovani, alla salvaguardia degli spazi comuni”.