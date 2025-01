“Le musiche tradizionali nei conservatori: problematiche e prospettive”, al Museo Marca di Catanzaro il convegno organizzato dal Conservatorio di Musica ‘Tchaikovsky’

al resto d’Europa, è comunque una conquista importante, e siamo contenti che sia finalmente accaduto. Tuttavia, questa transizione solleva alcune questioni e problemi da risolvere, poiché non è semplice portare una musica che non è mai stata scritta, che è stata tramandata e praticata oralmente, all’interno di un’istituzione accademica, dove invece c’è una tradizione completamente diversa.”

Gatto ha poi sottolineato il successo del percorso avviato dal Conservatorio Tchaikovsky, che ha attirato studenti da tutta Italia, anche dalle regioni più lontane, per le peculiarità del suo Dipartimento di Musiche Tradizionali. “Abbiamo studenti iscritti da Piemonte, Trentino e Friuli, che scelgono il nostro dipartimento proprio per le sue specificità”, ha dichiarato. “Offriamo corsi su strumenti tipici della tradizione come la chitarra battente, la zampogna, l’organetto, la lira e i tamburi, percorsi formativi che permettono un approfondimento unico.”

In merito all’importanza di insegnare la musica tradizionale, Gatto ha aggiunto: “Se lasciata a se stessa, buona parte di questa musica rischierebbe di scomparire, come in effetti è già accaduto. Oggi, molta di questa tradizione si può ritrovare solo negli archivi, nelle registrazioni o nei filmati storici. Ma come tutte le musiche tradizionali, vive principalmente nelle relazioni umane, nella condivisione. Non basta uno spartito per suonarla, essa prende vita solo quando è condivisa tra le persone.”

Gatto ha anche riflettuto sul pregiudizio che per anni ha accompagnato la musica popolare, vista come una forma musicale “inferiore” rispetto alla musica classica: “La musica popolare è stata sempre poco considerata dalla tradizione musicale accademica, a causa di un pregiudizio nei confronti delle classi subalterne. La musica popolare ha infatti modalità e strutture diverse dalla musica classica, ma questa differenza non la rende meno complessa. Al contrario, è estremamente difficile, e i nostri studenti lo scoprono nel momento in cui la studiano.”

Infine, Gatto ha parlato dell’approccio scientifico che il convegno intende adottare: “Questo evento non si limiterà a trattare la ‘tarantella’, ma esplorerà l’intero panorama della musica popolare, con l’obiettivo di evitare di ridurla a una semplice variante etnica del pop. La nostra musica tradizionale va vista come una sorta di “jazz del Sud”, caratterizzata dall’improvvisazione e da una struttura musicale che sfida le convenzioni accademiche.”

Il dottor Tonino De Marco ha, invece, posto l’accento sul ruolo cruciale che il Conservatorio Tchaikovsky sta giocando in progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare sul tema dell’internazionalizzazione della produzione musicale. “Questa iniziativa si inserisce in un percorso che vede il Conservatorio protagonista di importanti progetti finanziati dal PNRR”, ha spiegato De Marco. “Uno dei principali obiettivi è l’internazionalizzazione della produzione formativa, musicale e artistica dell’istituto.”