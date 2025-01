Il cordoglio della consigliera regionale Amalia Bruni per la scomparsa di Luigi Aloe

“Con profondo dolore ho appreso della scomparsa di Luigi Aloe, un calabrese che ha onorato la nostra terra con il suo impegno e la sua brillante carriera scientifica”. È quanto afferma la consigliera regionale Amalia Bruni nell’apprendere la notizia della morte di Luigi Aloe, noto scienziato internazionale, dirigente di ricerca dell’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del Cnr, oggi Istituto di biochimica e biologia cellulare (Cnr-Ibbc). Nella sua lunga carriera ha seguito più di 50 giovani, tra laureandi, dottorandi, borsisti, ed ha lavorato con ricercatori italiani e stranieri, riuscendo a creare nel suo laboratorio un polo di attrazione internazionale per lo studio del Fattore di crescita nervoso (NGF).

“Aloe, originario di Amantea, stretto collaboratore di Rita Levi-Montalcini, è stato un esempio luminoso per le nuove generazioni, dimostrando che con determinazione e passione si possono superare ogni ostacolo. La sua storia, è un’ispirazione per tutti coloro che credono nel valore del merito e del lavoro – ha detto ancora Bruni -. La Calabria perde un figlio illustre, un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla conoscenza. La sua eredità scientifica e umana resta un dono prezioso per le future generazioni”.