Catanzaro, i calendiani cambiano idea: Azione ritira l’appoggio esterno all’amministrazione Fiorita e invoca “il ritorno alle urne”

“Una diversa visione di interpretare la politica e un diverso approccio alle modalità operative di organizzazione e rilancio della macchina amministrativa ci inducono a ritirare l’appoggio esterno al governo cittadino.

Abbiamo consapevolezza che, oggi, questo centro sinistra non ha l’ambizione di ridisegnare un perimetro all’interno del quale costruire le premesse per una nuova stagione politica nella nostra Città.

L’andamento lento registrato nella conduzione dei tanti e complessi aspetti gestionali non ci fa ben sperare nel cambio di passo che i cittadini attendono.

La sensazione è che ci si adagi su prassi consolidate nel tempo e che, nonostante l’impegno profuso dal nostro gruppo e da qualche Assessore in questo breve periodo, non si percepisce alcuna reale volontà e/o capacità di cambiamento. E, cosa ancora più importante, non la percepiscono la gran maggioranza dei nostri concittadini molti dei quali in questo “cambiamento” avevano creduto esprimendo il voto per l’attuale amministrazione.

Noi, responsabilmente, abbiamo provato ad incidere senza però riuscire a vedere risultati tangibili sull’amministrazione né prospettive di rilancio politico. I cittadini hanno necessità di risposte concrete ai loro bisogni partendo dalle piccole cose.

Crediamo, con estrema onestà, che i quasi tre anni trascorsi abbiano ulteriormente danneggiato la nostra comunità e tutte le incoerenze politiche che hanno caratterizzato il cammino di questa Amministrazione stiano facendo pagare un prezzo altissimo alla nostra Città.

È il momento di una presa di coscienza di tutte le forze politiche presenti in Consiglio affinché si valuti la miglior opzione per il bene della Città che per noi è il ritorno alle urne”.

Lo scrivono, in una nota, i consiglieri comunali di Azione Valerio Donato,Gianni Parisi e Stefano Veraldi.