Professoressa Sciacqua eletta nel SIGG, le congratulazioni della vicesindaca Iemma

“L’Università Magna Græcia di Catanzaro continua a distinguersi per l’eccellenza della sua Facoltà di Medicina. Un nuovo prestigioso traguardo è stato raggiunto dalla Prof.ssa Angela Sciacqua, eletta come consigliera in ambito clinico nel direttivo della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (S.I.G.G.). La Prof.ssa Sciacqua, professoressa ordinaria di Geriatria, direttrice della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Magna Græcia e dell’U.O.C. in Geriatria “R. Dulbecco”, rappresenta una figura di spicco nel panorama medico nazionale. Il riconoscimento ricevuto è frutto di un curriculum eccellente e di un impegno costante nella ricerca e nella formazione medica.Questo importante riconoscimento è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità accademica e cittadina,” dichiara la vicesindaca Giusy Iemma. “La nomina della Prof.ssa Sciacqua testimonia l’alta qualità della Facoltà di Medicina dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, un’eccellenza che contribuisce a valorizzare e promuovere il prestigio del nostro territorio a livello nazionale e internazionale. Con questo prestigioso incarico, la Prof.ssa Sciacqua conferma la sua dedizione e competenza, continuando a rappresentare un punto di riferimento per la gerontologia e la geriatria, non solo in Calabria ma in tutta Italia”.