Bando rifiuti, Barberio: Intrapresa direzione giusta a dispetto del metodo fallimentare della coppia Arcuri-Talarico

Nota stampa del consigliere comunale Antonio Barberio.

“L’esito che sta avendo il confronto tra Amministrazione comunale e sindacati sul nuovo bando per la raccolta dei rifiuti dimostra che il metodo scelto dalla giunta Fiorita è indiscutibilmente quello giusto. Tenere insieme l’obiettivo di un servizio rinnovato e di maggiore qualità con quello della salvaguardia dei livelli occupazionali è quanto di meglio la città potesse auspicare. Un risultato, non dimentichiamolo, che arriva a pochi mesi dall’annullamento del bando precedente e che arriva così rapidamente proprio per la diversa impostazione data rispetto alla coppia Arcuri-Talarico, il cui metodo, a dir poco fallimentare, aveva provocato, oltre appunto all’annullamento del bando, anche le conseguenze politiche inevitabili che ben conosciamo. Pensare di procedere prescindendo dal confronto con i rappresentanti dei lavoratori e quindi mettere a rischio la tenuta sociale della comunità, ha evidenziato un preoccupante livello di irresponsabilità politica le cui conseguenze, oggi e per fortuna, il sindaco e l’assessora Colosimo sono riusciti a evitare.

Si va quindi nella direzione giusta e l’esito positivo del confronto con i sindacati è solo un aspetto tra gli altri. Presto, dal nuovo bando saranno chiari anche i benefici che ne trarrà il servizio di raccolta dei rifiuti, pensato con criterio e ponderazione. Tutt’altra storia, insomma, rispetto a quella scritta dalla coppia Arcuri-Talarico, che oltre a mettere a rischio il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie, avrebbe portato ben poco anche alla qualità del servizio”.