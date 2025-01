Rischio idrogeologico a Catanzaro: Capellupo annuncia nuovo finanziamento per la foce del fiume Alli

“Ammonta a 109mila e 300 euro il finanziamento ottenuto dal Capoluogo di Regione per la progettazione del secondo stralcio di interventi di sistemazione idraulica del tratto di foce del fiume Alli. L’assegnazione delle risorse scaturisce dall’approvazione della graduatoria delle proposte finanziate con il fondo di progettazione dal Dipartimento Casa Italia – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Graduatoria che contiene appunto quello sul corso d’acqua che sfocia in località Belladonna sul territorio comunale”.

Lo rende noto il consigliere comunale Vincenzo Capellupo, spiegando che “con le risorse ottenute si potrà procedere alla progettazione del completamento degli argini dell’Alli, cui seguirà il finanziamento per la realizzazione dell’opera. Un lavoro necessario per scongiurare l’esondazione in caso di piena del fiume e quindi il grave rischio idrogeologico a cui sono esposti i terreni circostanti. La tutela del territorio – conclude Capellupo – resta una priorità per questa Amministrazione che, sin dal suo insediamento, si è impegnata per utilizzare sollecitamente le risorse già disponibili e per reperirne di nuove vista la vastità del nostro territorio comunale e la multiformità delle sue caratteristiche, che spesso lo rendono fragile. Elementi che impongono quindi il monitoraggio pressoché continuo e le azioni conseguenti”.