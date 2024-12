Lamezia Terme: gli auguri di buon Natale dell’Amministrazione Comunale alla cittadinanza

“Esprimo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, i più sinceri auguri per le festività natalizie.

Il Natale è da sempre il tempo della riflessione, della vicinanza e del dono. È un’occasione per riscoprire i legami più profondi e lasciarsi ispirare dal messaggio che questa festa porta con sé: la possibilità di guardare al prossimo con fiducia, con la volontà di costruire, insieme, una comunità più forte, più unita, più solidale.

Nel nostro augurio per il Natale c’è un invito che supera il semplice momento festivo: coltivare ogni giorno, come fosse Natale, il coraggio di guardare oltre le difficoltà e di tendere la mano verso l’altro. Come scrisse Antoine de Saint-Exupéry: “Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.”. Lasciamoci ispirare da questo spirito di condivisione, da una rinnovata propensione verso l’altro, perché solo insieme possiamo costruire una comunità capace di affrontare le sfide con coraggio e fiducia.

Questo Natale ci ricorda l’importanza della pace non come assenza di conflitti ma come serenità che nasce dall’ascolto, dal rispetto e dalla comprensione reciproca. Ci invita a riscoprire nel dialogo e nella condivisione il vero senso del vivere insieme.

Auguro a ciascuno di voi di vivere questa festività come un’occasione per rigenerare lo spirito, per guardare il mondo con occhi nuovi e per affrontare ogni traguardo con animo costruttivo. Che il calore del Natale possa guidarci non solo oggi ma ogni giorno dell’anno, come stile di vita e come esercizio di speranza e fiducia.

Con questi sentimenti, vi auguro un sereno Natale e un nuovo anno di pace, salute e realizzazione personale, con l’auspicio che il nostro cammino come comunità possa essere sempre accompagnato dalla solidarietà e dal desiderio di crescere insieme.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!”. Lo afferma in una nota il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.