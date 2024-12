L’Ordine degli Ingegneri ospita il prefetto di Catanzaro: “Ampia disponibilità a collaborare su sicurezza sul lavoro, dissesto idrogeologico e protezione civile”

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, Gerlando Cuffaro, il suo vicario Giuseppe Stefanucci e alcuni componenti del consiglio direttivo e delle commissioni tematiche dell’Ordine hanno accolto, nella giornata di ieri, il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa.

L’incontro, che si inserisce nel novero di attività di conoscenza del nuovo territorio di propria competenza da parte del prefetto, ha permesso agli Ingegneri catanzaresi di avviare un canale di comunicazione diretto con il delegato del Governo nel capoluogo di regione: «È stato un onore e un grande piacere accogliere nella nostra sede il prefetto De Rosa – ha detto Cuffaro al termine dell’appuntamento istituzionale -. Le modalità del confronto e l’interesse serio e attento che il prefetto ha dimostrato ai temi emersi rappresentano per noi una solida base su cui costruire e approfondire un rapporto di collaborazione con la più alta carica pubblica in città. Un rapporto che si sostanzia nella massima apertura dell’Ordine a fornire supporto e la più ampia disponibilità su temi che sono per noi e per la comunità locale tutta di primaria importanza. Penso, ad esempio, a questioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e nei cantieri, o alla sicurezza strutturale degli edifici pubblici, soprattutto quelli sanitari. O al contributo che l’Ordine può fornire in tema di consulenza su prevenzione e interventi in caso di dissesto idrogeologico o di protezione civile. Insomma, il prefetto De Rosa troverà nella nostra organizzazione un interlocutore disponibile e attento perché pienamente consapevole ruolo e dell’importanza sociale che la figura dell’ingegnere ricopre».