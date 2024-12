Catanzaro, Amalia Grè incanta il pubblico della V edizione di “A Farla Amare Comincia tu”

Il talento e l’eleganza di Amalia Gré, accompagnata dal musicista Luciano Zanoni alla tastiera, in uno scenario incantevole come l’oratorio della Chiesa del Carmine di Catanzaro, ha chiuso con successo la prima giornata della V edizione di A FARLA AMARE COMINCIA TU, la rassegna natalizia del Comune di Catanzaro, sostenuta dalla Regione Calabria-Calabria Straordinaria come manifestazione di grande interesse turistico – Fondi PAC Calabria 2014-2020 e realizzata con il supporto organizzativo della Fondazione Politeama.

La cantautrice e pittrice di origine pugliese ha accompagnato il pubblico in un viaggio musicale fatto di brani inediti e di rivisitazioni di alcuni classici della musica mondiale: da “You Are So Beautiful” di Joe Cocker, ad “After The Love Has Gone” degli Earth Wind & Fire, fino a “Sogno” di Mina nella versione portoghese tradotta da Cristiano Malgioglio.

Il festival, ideato e diretto da Antonio Pascuzzo proseguirà questa sera, nel centro storico del capoluogo, a Piazzetta della libertà dove, a partire dalle 22, è in programma il party “Noccioline” con il dj set di Fabio Nirta. I grandi concerti gratuiti della rassegna proseguiranno domenica 22 dicembre, sempre all’oratorio della chiesa del Carmine, con l’atteso concerto del cantautore Sergio Caputo, uno dei musicisti italiani più originali dei nostri tempi. Egli ha sviluppato un inconfondibile stile musicale e letterario che è solamente suo, abbinando la canzone italiana al jazz, con testi ispirati alla poesia moderna. Oggi, dopo la lunga esperienza americana, Sergio Caputo si esibisce in varie formazioni portando il meglio del suo repertorio al pubblico internazionale. Mentre il 23 dicembre, nella sala concerti di Palazzo De Nobili è in programma l’esibizione di “Jazz for two” di Luca Filastro con Annabella Rustico. Il duo propone la reinterpretazione del repertorio degli standard con vivacità e giocosità.

Il progetto vede Arabella Rustico al contrabbasso e Luca Filastro al piano, entrambi prestano la loro voce alle più belle canzoni jazz donandogli intensità e freschezza al contempo. Lo spettacolo, energico e inaspettato, regala al pubblico un’esperienza travolgente.