Nella parrocchia della Ppieta’ al via il percorso per genitori

“Navigare a vista o seguendo una stella cometa?”. È questo il titolo dell’intervento con cui Fernando Muraca, scrittore e regista, aprirà venerdì 20 dicembre alle ore 19.00 nel salone parrocchiale della Pietà, il percorso per coppie di genitori dal titolo “Sfida educativa”.

La parrocchia vuole offrire alle coppie un contributo di riflessione e di azione nel grande compito educativo al quale per natura e grazia sono chiamate. Essere educatori richiede riflessione sul proprio vissuto e orientamento nel proprio agire e alla base di esse non può mancare l’ascolto profondo della scienza e della fede, vere alleate in questo e in ogni altro campo che riguarda l’uomo.

Il percorso vedrà nei mesi di gennaio e febbraio i qualificati interventi delle psicologhe e psicoterapeute, dottoresse Cristina Vallin e Raffaella Ruberto, e nel mese di marzo la testimonianza dei coniugi Giovanna e Antonio De Pace e l’apporto dei sacerdoti della comunità parrocchiale.

L’iniziativa vuole rappresentare soltanto un punto di partenza in grado di aiutare le coppie e le famiglie a riscoprirsi capaci di amare, anche nelle difficoltà, e a considerarsi parte di una comunità in cammino, quale è la Chiesa e in particolare la parrocchia.