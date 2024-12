Lamezia, concerto di Natale e serata di gala al Teatro Grandinetti: parte del ricavato sarà devoluto alla famiglia di Anàs

Concerto di Natale e Serata di Gala per augurare buone feste alla cittadinanza. È quanto è stato organizzato dall’associazione “I Vacantusi” per sabato 21 dicembre 2024 alle ore 21 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. In particolare, il concerto di Natale vedrà sul palco l’orchestra Ivano Franckivs (Ucraina), diretta dal maestro Giuseppe Stillitano, con i musicisti Emilio Aversano al pianoforte e il soprano Eva Dorofeeva.

A conclusione del concerto è prevista la degustazione del panettone di Casa Mastroianni, che ha ricevuto il premio di miglior panettone al cioccolato al mondo.

Una serata che sarà anche all’insegna della solidarietà. Un biglietto, un gesto d’amore: per ogni biglietto venduto per il concerto di Natale del 21 dicembre 2024 “I Vacantusi” doneranno 1 euro alla famiglia di Anàs e la sua sorellina.



Lo scorso 9 agosto la comunità lametina ha reso omaggio al piccolo Anàs, giovane tunisino partito verso la Sardegna in cerca di miglior fortuna insieme alla sua famiglia e naufragato nel suo disperato viaggio in mare. “I Vacantusi” si sono uniti alla fitta rete di associazioni, enti del Terzo settore e Istituzioni che hanno deciso non solo di ricordare il piccolo Anàs ma di aiutare concretamente la sorellina Teyssir in questo difficile momento affinché possa avere accesso alle cure, all’istruzione e ai bisogni essenziali che le permetteranno di affrontare questa fase.



“Quello che abbiamo deciso di fare – ha spiegato il direttore artistico Nico Morelli – è di devolvere, per ogni biglietto venduto in occasione del Concerto di Natale, 1 euro alla famiglia di Teyssir. Un modo concreto per noi di unirci all’affetto che la nostra comunità ha dimostrato nei confronti di questa famiglia”.



Per chi volesse, inoltre, è possibile donare attraverso la piattaforma online Buonacausa.org: Aiutiamo la famiglia Anàs e la sua sorellina – Raccolta fondi su BuonaCausa.org oppure con Bonifico Bancario:IBAN IT09T0306942842100000000969 – causale: “Aiutiamo la famiglia di Anàs e la sua sorellina”

Il Concerto di Natale è inserito nella rassegna teatrale “Vacantiandu 2024” diretta da Nico Morelli ed Ettore Palmieri. Il progetto “Vacantiandu 2024” è finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria.