Catanzaro, isola pedonale su Corso Mazzini: l’ordinanza

Il Comando di Polizia Locale ha disposto l’ordinanza relativa all’isola pedonale natalizia su corso Mazzini, tra piazza Garibaldi (San Giovanni) e piazza Cavour, dalle 18:00 alle 20:30, nei periodi che vanno da sabato 21 a domenica 22 dicembre 2024, da Giovedì 26 a Lunedì 30 Dicembre 2024 e da Sabato 4 a lunedì 6 gennaio 2025. L’ordinanza riguarda altresì il cosiddetto “Trenino di Natale” e il percorso della navetta AMC in servizio dal parcheggio del Musofalo.

In particolare, nel provvedimento si dispone quanto segue:

– L’Istituzione dalle ore 16,00 alle ore 20,30 del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati sulle seguenti strade: a) corso Mazzini, nel tratto tra Piazza G. Garibaldi (San Giovanni) fino a Piazza Cavour; b) piazza G. Garibaldi (San Giovanni), dove il Trenino di Natale farà inversione di marcia.

– L’Istituzione in piazza Basilica Immacolata (Prefettura) relativamente al lato perimetrale che va dalla Basilica Immacolata lungo l’Istituto di Credito fino alla discesa ZTL, della sosta riservata ai veicoli con persone disabili a bordo ed in possesso di regolare pass. I rimanenti posti auto presenti nella piazza Basilica Immacolata (Prefettura) rimangono regolarmente disponibili per la sosta a pagamento (strisce blu); come pure su piazza B. Grimaldi è consentita la sosta negli spazi segnalati, per chi proviene da via Jannoni.

– L’istituzione dalle ore 18,00 alle ore 20,30 di una corsia preferenziale per navetta autobus AMC nel tratto da intersezione Via Argento-Via Paparo fino a Piazza Matteotti. La navetta AMC a servizio del Musofalo seguirà il seguente percorso: Musofalo – Via Argento (a salire) – Piazza Matteotti – Tratto BNL a salire – Cavatore – Corso Mazzini

– Piazza G. Garibaldi (San Giovanni) – Discesa Poerio – Via Poerio – Via Monaco a scendere – Piazza Matteotti – Via Argento Bretella (a scendere) – Musofalo.

Nel tratto della Bretella Via Argento dove viene istituita la corsia preferenziale per gli Autobus AMC è autorizzato il transito dei veicoli in uscita dal Tribunale in direzione Via Kennedy.

I veicoli in transito sulla via Paparo all’intersezione con la Via Argento (altezza stazione FCL) non potranno andare a destra in direzione Via Kennedy e dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra in direzione Rotatoria.

I veicoli in transito sulla via Argento con direzione di marcia Siano – centro città non potranno proseguire in direzione via Kennedy e dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra in direzione Rotatoria.

– Nell’ordinanza si dispone altresì che i veicoli in transito su Piazza Matteotti – Cavatore dovranno imboccare la Via Poerio in direzione Via Monaco e proseguire per Via Monaco a scendere in direzione Via Acri, pertanto viene invertito il senso di marcia su: 1) via Poerio, nel tratto da Piazza Matteotti a Via Monaco, istituendo il senso di marcia da Piazza Matteotti a Via Monaco; 2) via Monaco istituendo il senso di marcia da Via Poerio a Via Acri.

– Viene inoltre istituito il divieto di sosta su Via Poerio nel tratto tra Piazza Matteotti e Via Monaco sul lato opposto BNL.