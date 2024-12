Fondo Barbaruzza, Caivano: “Brava Amministrazione Comunale a chiudere la vicenda”

“Finalmente, possiamo affermare con soddisfazione che la partita di fosso Barbaruzza è chiusa”. Lo scrive in una nota la consigliera comunale Igea Caviano. “Una vicenda complessa, che si è protratta nel tempo – continua – creando problemi ambientali di non poco conto, visto che parliamo di impiantistica della rete fognaria. C’è sicuramente da ringraziare quanti hanno contribuito non solo a portare a termine l’intervento ma anche a gestirne la tempistica per evitare disagi specie nella stagione estiva. Mi riferisco agli organi politici, ai tecnici del settore e alle maestranze. Credo infine – aggiunge Caviano – sia doveroso sottolineare anche la capacità che questa Amministrazione ha dimostrato nell’uscire dall’impasse in cui l’intervento di fosso Barbaruzza, partito con la precedente, era finito a causa della lievitazioni dei costi e altre problematiche, risolte grazie anche a un robusto investimento di ulteriori risorse, deciso dal governo cittadino”.