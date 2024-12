Catanzaro, Palaia: “Amministrazione al fianco degli esercenti per rendere attrattiva isola pedonale”

“L’amministrazione comunale sta lavorando con grande tenacia per rafforzare, da una parte, i servizi e, dall’altra parte, mettere insieme tutti gli operatori lanciando una proposta concreta in grado di rendere attrattiva l’isola pedonale nel centro storico. E’ un obiettivo, questo, su cui ho il piacere di riscontrare un’importante partecipazione da parte di tutte le categorie con la finalità condivisa di porre le basi per un percorso duraturo che, dal periodo natalizio, possa poi estendersi tutto l’anno.

Già da domani, sabato 14 dicembre, si vedranno i primi riscontri concreti dell’impegno sinergico che l’amministrazione Fiorita ha profuso per lanciare, in maniera sperimentale, un’iniziativa in grado di promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico e favorire gli acquisti nei negozi di Corso Mazzini e dintorni.

Parcheggiare, raggiungere il centro comodamente in bus e fare compere e regali con lo sconto del 10 per cento negli esercizi aderenti: una proposta che coniuga gli obiettivi di decongestionare il traffico e valorizzare la proposta commerciale dei negozi fisici che hanno bisogno di essere sostenuti a Natale, come in tutto l’anno. Un’iniziativa che si aggiunge ai mercatini di Natale, nell’area Nicholas Green e Galleria Mancuso, e al programma di intrattenimento e animazione per tutte le famiglie.

L’auspicio è che, fin dall’esordio, questa campagna possa trovare la giusta risposta da parte dei cittadini, premiando gli sforzi congiunti di tutti gli attori coinvolti, con un ringraziamento particolare all’assessora alle attività economiche, Giuliana Furrer, che ha voluto imprimere un nuovo indirizzo a tutto il settore. Invito, perciò, tutti i catanzaresi, e non solo, a ritrovarsi su Corso Mazzini per vivere insieme il magico periodo delle feste”.

Così, in una nota stampa, la consigliera comunale Daniela Palaia.